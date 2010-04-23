Eyjafjallajokull patladı, fotoğrafçılar yakaladı

T24 -

Havayolu şirketlerine yaklaşık olarak 2 milyar dolar zarar mal olan Eyjafjallajokull'un külleri nedeniyle yaklaşık 7 milyon insan 1 hafta boyunca evlerine dönemedi."Kriz" bir yana, Avrupa ile ABD arasında her gün yapılan yaklaşık 600 seferde yolcu uçaklarının havaya 345 bin ton karbon gazı bırakırken, Eyjafjallajokull'un bu geçici kriz sırasında atmosfere günde sadece 7 bin ton karbon bıraktığı belirtildi.