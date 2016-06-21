T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eygi: Müslüman geçinen, kendini sofu gösteren pis herifin dili gıybet makinesi gibi çalışıyor

"Dili gıybet makinesi gibi çalışıyor; ona kim dur diyecektir?"

21 Haziran 2016 17:58

Vahdet gazetesi yazarı Mehmet Şevket Eygi, 'Türkiye'de büyük ve korkunç bir ahlak fesadının bulunduğunu' savunarak, "Şu Müslüman geçinen, kendini sofu gösteren pis herife  bakınız. Dili gıybet makinesi gibi çalışıyor. Ona kim dur diyecektir? Bu adamın yaptığı gıybet eşekliğini dört ayaklı bildiğimiz  eşekler bile yapmıyor. Normal eşekler anırır ama gıybet etmez" dedi.

Mehmet Şevket Eygi'nin, "En büyük düşman" başlığıyla yayımlanan (21 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Müslümanların en büyük düşmanı kendi nefs-i emmâreleridir. Bu düşman yenilmedikçe, dizginlenmedikçe, kontrol altına alınmadıkça; ne ferdî (bireysel) bakımdan, ne de toplumsal açıdan düzelme, iyilik, huzur olur. Nefs-i emmâre ile savaş konusunda en büyük sorumluluk Ümmetin bilenlerine aittir. Bilenler, yani din alimleri, faqihler, tarikat şeyhleri,  ziyalı Müslümanlar. 

Bilenler, avam ve câhil Müslümanları nefs-i emmâre konusunda uyandırmazlarsa Ümmet birliği elden gider, kaos ve anarşi olur, büyük tefrika meydana gelir. Türkiye’mizde şu anda büyük ve korkunç bir ahlak fesadı bulunmaktadır.  Yeni nesillerin büyük kısmına, yeterli ve tesirli din ve ahlak kültürü verilememiştir. Yalancılık, gıybet, nemime, iftira, tecessüs korkunç boyutlara ulaşmıştır.  Eskiden nafile ibadet de gizli, kabahat de gizli işlenir prensibi hakimdi.

Bugün, İslam’ın yasak ve haram kıldığı bütün ahlaksızlıklar açıkça küstahça işleniyor. Şu Müslüman geçinen, kendini sofu gösteren pis herife  bakınız. Dili gıybet makinesi gibi çalışıyor. Ona kim dur diyecektir? Bu adamın yaptığı gıybet eşekliğini dört ayaklı bildiğimiz  eşekler bile yapmıyor. Normal eşekler anırır ama gıybet etmez. Haram yiyenleri, haramla zengin olanları kim uyaracaktır? Tarikat, cemaat, alt-kimlik holiganlarını kimler uyaracak, kimler hizaya sokacaktır? Zerrece ilimleri, irfanları, birikimleri olmadığı halde en hassas dinî konuları laubali şekilde mıncıklayan  edepsizce tartışan şu zevzeklere, gevezelere, yılışıklara kim haddini bildirecektir? Yahu bu memlekette binlerce alim, faqih, ziyalı var.

Bunların yüzü bir araya gelip bir ahlak bildirisine topluca imza atsalar ve halkı uyarsalar olmaz mı? Niçin yapılmıyor bu iş? Ülkemizdeki ahlak fesadının asıl sorumluları,  uyarma aydınlatma bilgilendirme vazife ve hizmetlerini yapmayan bilenlerdir.

 

ETİKETLER

Mehmet Şevket EygigıybetsofuMüslüman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24