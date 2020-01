Eygi: Müjde; kadınlar ve kızlar fahişe kıyafetiyle gezerek rezillerin taciz ve tecavüz etmesine fırsat vermeyecek

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, "parlak günlerin yaklaştığını" savunarak, "Parlak, yüksek, güzel, iyi, tatlı, latif, harika altın günler geliyor… Müjde müjde müjde! İslamî, Kur’anî, Nebevî, hikemî kriterlere göre o günlerde neler olacak. Selam yayılacak, herkes birbirine güler yüzle selam verecek. Beş vakitte, camiler, bugün cumalarda olduğu gibi dolacak, cemaat avlulara taşacak" dedi. "Eğitim sistemi değişecek, okullarda vasıflı Türkiyeliler yetiştirilecek. Dünyanın her yerinden bizim yüksekokullarımıza öğrenci gelecek" iddiasını dile getiren "Eygi, Kadınlar ve kızlar, aşırı dekolte fâhişe kıyafetiyle gezerek ham erkekleri tahrik etmeyecek, bazı seviyesiz ve rezillerin tâciz ve tecavüz etmesine fırsat ve imkân vermeyecek" ifadesini kullandı.

Mehmet Şevket Eygi'nin "Altın Günler Gelin Gelin Gelin" başlığıyla yayımlanan (7 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Parlak, yüksek, güzel, iyi, tatlı, latif, harika altın günler geliyor… Müjde müjde müjde!..

İslamî, Kur’anî, Nebevî, hikemî kriterlere göre o günlerde neler olacak

1. Selam yayılacak, herkes birbirine güler yüzle selam verecek.

2. Beş vakitte, camiler, bugün cumalarda olduğu gibi dolacak, cemaat avlulara taşacak.

3. Herkes görgülü, ahlaklı, terbiyeli, edepli, kibar, âdil, insaflı olacak.

4. Müslümanları gören nice turist İslama girecek.

5. Rüküşlük, görmemişlik, kabalık sabalık, hoyratlık, serserilik, itlik. kopukluk kalkacak; her yere güzellik, sanat, estetik, ciddiyet, insanlık, mürüvvet hâkim olacak.

6. Cahillik karanlıkları ilimle, irfanla aydınlanacak.

7. İnsanlar göründükleri gibi olacak, oldukları gibi görünecek.

8. Herkese birbirine acıyacak; yardımlaşma, paylaşma, destekleme olacak.

9. Komşular, hemşehriler birbirinin meleği olacak.

10. Erkekler başkalarının analarına, karılarına, kızlarına, bacılarına domuzlar gibi kötü bakmayacak, göz zinası yapmayacak.

11. Kadınlar ve kızlar, aşırı dekolte fâhişe kıyafetiyle gezerek ham erkekleri tahrik etmeyecek, bazı seviyesiz ve rezillerin tâciz ve tecavüz etmesine fırsat ve imkân vermeyecek.

12. Gazeteler ve tv’ler müstehcen yayınlar yap(a)mayacak. Yalan haberler ve yorumlar yayınlamayacak, hep doğru söyleyecek.

13. Bir kısım politikacılar yalan söylemeyecek, verdikleri sözden dönmeyecek, halkı aldatmayacak, direk gibi dosdoğru olacak.

14. İstanbul’un ve diğer büyük şehirlerin üçte biri park, bahçe, koru, havuz, yeşillik, çiçekli alan olacak, halk buralarda nefes alıp can bulacak.

15. Eğitim sistemi değişecek, okullarda vasıflı Türkiyeliler yetiştirilecek. Dünyanın her yerinden bizim yüksekokullarımıza öğrenci gelecek.

16. Lise mezunu herkes zengin, edebî, yazılı Türkçe bilecek, meselâ Fuzulî Divanı’nı kolayca okuyup anlayacak.

17. Türkiye ahlak konusunda hızla yükselecek, bugün 100 üzerinden 42 olan uluslararası şeffaflık ve temizlik notumuz en az 70 olacak, yolsuzluklar çok azalacak.

18. Suçlar azalacak, mahkemeler işsiz, cezaevleri ıssız kalacak.

19. Bilgelik, sağduyu, mantık, vatanseverlik her yere, her işe, her gruba hâkim olacak.

20. Boş duran mümbit topraklarımıza buğday ekilecek, ithalatı duracak, ihracat başlayacak.

21. Günde milyonlarca aziz ekmek nankörce ve vicdansızca çöpe atılmayacak.

22. Kapatılacak Yeşilköy hava meydanı arazisine, dünyanın en güzel en ruh-efza parkları, bahçeleri, havuzları, mesire yerleri yapılacak.

23. Önümüzdeki olimpiyatlarda Türkiye dünya üçüncüsü olacak.

24. Ülkede öyle bir güvenlik, âsâyiş, huzur olacak ki, halk evlerinin kapılarını kilitlemeye lüzum ve ihtiyaç duymayacak.

25. Halk sağlıklı beslenecek, koruyucu tıp öne geçecek ve hastalıkların yüzde doksanı kalkacak, ilaç fabrikaları zarar edip kapanacak.

26. Minare ve camilerin ses düzeni uzman akustik erbabı tarafından yapılacak, avaz avaz sonuna kadar açılan madenî sesli hoparlörler, ezana eza vermeyecek.

27. Herkes her yerde, bilhassa toplu taşıma vasıtalarında faydalı kitaplar okuyacak.

28. Memleket âqil ve bilge insanlarla istişare edilerek idare edilecek.

29. Ordumuz Peygamber (Salat ve selam olsun ona) ocağı olacak, oraya ham giren olgun çıkacak.

30. Yüzde yüz yerli ve millî otomobiller üreteceğiz ve devlet büyüklerimiz bu harika yerli otomobillere binecek.

31. Türkiye’ye gelen yabancılar, buradaki fıtrata ve insan boyutlarına uygun millî medeniyeti ve kültürü görerek hayran kalacaklar.

32. Parklarda bahçelerde kuşlar insanların avuçlarındaki yemleri korkmadan yiyecekler. Sincaplar fındık ve fıstıkları kapıp ağaçlara çıkacaklar.

33. İhtiyarlara çok hürmet edilecek, çocuklar şefkat ve merhametle kucaklanacak.

34. İnsanlık âlemi Türkiye’ye hayran kalacak.

Ah o parlak günler neredesiniz, gelin gelin gelin!..