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Eygi: İstanbul’u bu hale getiren rantçılara beddua ediyorum

"Otuz milyon nüfuslu İstanbul, Türkiye’nin bütününü tehdit eden bir atom bombası haline gelmiştir"

25 Kasım 2016 18:36

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, "yapılaşma ve nüfus patlaması konusunda İstanbul'un paraşütsüz düştüğünü, yokuş aşağı çılgınca indiğini" ileri sürerek "Şehrin nüfusunu azaltmak için radikal tedbirler aranmalı ve bulunmalı, hayata geçirilmelidir. Otuz milyon nüfuslu İstanbul, Türkiye’nin bütününü tehdit eden bir atom bombası haline gelmiştir. Şehri bu hale getiren gözü doymaz rantçılara ve onlara fırsat verenlere beddua ediyorum" diye yazdı.

Mehmet Şevket Eygi'nin "Müslüman Türkçe" başlığıyla yayımlanan (25 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Atom Bombası İstanbul 

Yapılaşma ve nüfus patlaması konusunda İstanbul paraşütsüz düşüyor, yokuş aşağı frensiz çılgınca iniyor.
 
Rakamı çok iyi biliyorum, şehrin nüfusu otuz milyon olmuştur. Üç Türkiyeliden biri bu şehirde yaşamaktadır.
 
Durumu anlatan iki vak’a:
 
İnternette resmini gördüm. Kalabalık saatlerde vatandaşlar bir yerdeki üst geçitten karşıya geçebilmek için 45 dakika itişmişler. 
 
Bana gelen gençlerden biri anlattı: O kadar kalabalık varmış ki, bir yerdeki üstü geçitten elli küsur dakikada karşıya geçebilmişler.
 
İstanbul’un normal nüfusu dört veya bilemediniz beş milyondur. Şehir otuz milyon nüfusu kesinlikle kaldırmaz. Günün birinde büyük bir patlama olacaktır.
 
Şehrin etrafı yüz binlerce inşaatla doludur. Bunlar oturuma açılınca nüfus kırk milyona çıkacaktır.
 
Geçen hafta, şehre on beş kilometre uzaklıktaki bir lokantaya Sultanahmet’ten bir buçuk saatte gidebildik.
 
Büyük bir depremde kalabalık yüzünden büyük kıyım olacaktır.
 
Ölenleri gömmeye mezarlık, yaralıları tedaviye hastahane, sağ kalan halkı barındırmaya mekân bulunamayacaktır.
 
Şehri bu kadar büyütmek cinayettir.
 
Bu fikir ve görüşlerim yıkıcı muhalefet değildir.
 
İdarecileri uyarmak suç değildir.
 
Şehrin nüfusunu azaltmak için radikal tedbirler aranmalı ve bulunmalı, hayata geçirilmelidir.
 
Otuz milyon nüfuslu İstanbul, Türkiye’nin bütününü tehdit eden bir atom bombası haline gelmiştir.
 
Şehri bu hale getiren gözü doymaz rantçılara ve onlara fırsat verenlere beddua ediyorum.
 
 

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