Eygi: Bazı islamî cemaatlerin içine hergeleler girdi, helâ süpürgesine benziyorlar

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "15 Temmuz fâciasından önce defalarca yazmıştım. Bazı islamî cemaatlerin içine hergeleler girdi diye. Bir cemaatin içine değil, birçok islamî cemaatin, hizbin, fırkanın içine girmişlerdir" görüşünü savundu.

Mehmet Şevket Eygi'nin "Hergeleler" başlığıyla yayımlanan (8 Aralık 2016) yazısı şöyle:

15 Temmuz fâciasından önce defalarca yazmıştım. Bazı islamî cemaatlerin içine hergeleler girdi diye.

Bir cemaatin içine değil, birçok islamî cemaatin, hizbin, fırkanın içine girmişlerdir.

İslam temiz=pak dindir. İslamî cemaatlerin de öyle olması gerekir.

Hergeleler pis ve necis mahluklardır. Girdikleri yerleri kirletirler.

Hergele ya harbî kâfirden eşed bir münafıktır, yahut kötü ve fâsık bir Müslümandır. Her iki halde de islamî hareketin, islamî faaliyetlerin, islamî hizmetlerin içine sokulmalarına, sızmalarına engel olunması gerekir. Hergelenin temizi, dürüstü, erdemlisi yoktur. Bütün hergeleler kötüdür. Hergelenin az iyisi, daha iyisi olmaz.

Hergelelerde ihlâs yoktur… Taqva yoktur… Güzel ahlak yoktur… Fazilet yoktur…

Hergelelerin iki putu vardır: Birincisi benlik… İkincisi para ve zenginliktir.

Bir adamda bu ikisi varsa, onda hayır yoktur.

Hergeleler helâ süpürgesine benzer. Onlarla cami, tekke, hâne, okul temizliği yapılmaz. Necasetle taharet olmaz.

İslamî hareketin, faaliyetlerin, hizmetlerin içine sızan, giren hergelelerin bastığı yerde ot bitmez. Onlar her şeyi dejenere eder, işin cılkını çıkartır.

Bu hergeleler münafık, soytarı, şarlatan, hokkabaz, sahtekârdır.

Bir verirlerse, mukabilinde on kazanmak isterler.

Gerçek Müslümanda istikamet (doğruluk dürüstlük) kerameti vardır. Hergeleler ise yamuk ve sapıktır.

Hergeleler yalan söyler, iftira ve gıybet eder.

Onlar insanların gizli ayıp ve günahlarını tecessüs eder (araştırıp öğrenir), yatak odalarına, bürolara gizli kameralar ve mikrofonlar koyar. İslam Şeriatı ve ahlakı böyle şeyleri kabul etmez.

Onlarda adalet ve insaf duyguları yoktur.

Onlar Kur’an edebiyatı yapar ama Kur’anın nice kesin emirlerini yerine getirmez, yasaklarını çiğner.

Onlar cemaat holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapar.

Onlar, uçmayanları uçurdukça uçurur.

Hepsi olmasa bile bir kısmının dini imanı paradır, maldır, zenginliktir.

Lafla İslam ahlakı edebiyatı yaparlar ama tatbikatta, aksiyonda tem tersini sergilerler.

Müslümanları ötekileştirirler, ötekileri sevmezler.

Hep bize hep bize derler, hepimize demezler.

Bu hergelelerin ettiklerine bakınız: Türkiye’de yerinden oynamadık, büyük orta küçük çivi kalmadı.

Bu hergelelerin nârına nice suçsuz kimsenin de başı belaya girdi.

İslamî hizmetler için dosdoğru harcanması gereken, bir trilyon dolar heba oldu.

Hergeleler hem kendilerini yaktılar, hem de bütün Müslümanları. Sadece onları mı.. Bütün devleti, memleketi, ahaliyi.

İnsan büyüklüğünde hamam böcekleri, tezek böcekleri…

Katır büyüklüğünde akrepler.

Tank büyüklüğünde tarantulalar…

Üstad Necip Fazıl’ın şu sözünü hatırlıyorum:

Biz kırk sene, ellerimizi ağzımızın iki kenarına koyup hohlaya hohlaya küfür buzdağını erittik. Sonra bir de baktık ki, korkunç bir çamur deryası içinde kalmışız. (Hafızamda kaldığı şekilde yazdım.)

***

UYARI… DİKKAT DİKKAT:

1. Elektrikler kesilince aydınlatma malzemesi: Mum, pilli fener, petrol lâmbası.

2. Doğalgaz kesilince: Isınma vasıtaları.

3. İlkyardım çantası.

4. En az bir hafta yetecek miktarda peksimet, bisküvi, dayanıklı ekmek, konserve, çay vs…

5. Yemek pişirmek, çay yapmak, su ısıtmak için çareler…

6. İçmek, temizlenmek için kâfi miktarda su su su.

7. Bina oturulamayacak şekilde hasar görürse çadır lazım olur.

8. Çadır nereye kurulacak.. Rantçılar her yere bina yaptılar, yeterli yer kalmadı.

9. İmkan bulunursa büyük şehri terk etmek, köye yazlığa gitmek.

10. Yağmacılara karşı tedbir almak.

11. Belaları uzaklaştırmak için sadaka vermek, hayır yapmak. (Profesyonel dilenciye atılan para sadaka değildir. Cep telefonuna kontör alacak fakire verilen para sadaka olmaz. Çok muhtaç perişan kimseleri arayıp bulmak, onlara yardımcı olmak gerekir.)

12. Namaza başlamak. Kılmıyorsa dosdoğru ve çok dikkatli kılmak.

13. Kur’andaki ve hadislerdeki duaları okumak.

14. Duaların kabulüne set olan kötülüklerden, günahlardan el çekmek.

15. Gıybet etmemek, yalan söylememek, göz zinası yapmamak.

16. Allahtan yardım ve korunma istemek.

17. Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmak. (Bu farz terk edilirse veya yetersiz yapılırsa o toplumun üzerine azab indirileceği bildirilmiştir.)

18. Ölümü, âhireti, hesab kitabı, Cenneti Cehennemi unutmamak.

19. Azgınlık yapmamak, kudurmamak.

***

Bu yazımı okuyan muhterem ve sevgili okuyucularıma selam ve hürmetler ederim. Birbirimize dua edelim.