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Dünya

EURO 2016 boyunca Eyfel Kulesi'nin rengini atılan tweetler belirleyecek

Şampiyona boyunca Twitter'da paylaşılan günün en popüler mesajları, Eyfel Kulesi'nin üzerine yansıtılacak

09 Haziran 2016 12:15

Eyfel Kulesi, yarın (10 Haziran 2016) başlayacak ve bir ay sürecek Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca, her maç günü sosyal medya platformu Twitter'da en fazla destek alan ülke takımının renkleriyle ışıklandırılacak.

NTV'de yer alan habere göre; Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada; Paris'teki Eyfel Kulesi'nin, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 15. Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında en fazla bahsedilen ve destek alan ülkenin renkleriyle ışıklandırılacağı duyuruldu.

Twitter, Eyfel Kulesi'nin her günün son karşılaşmalarından 10 dakika sonra en fazla desteği alan ülkenin renklerine bürüneceğini belirtti. Ayrıca şampiyona boyunca Twitter'da paylaşılan günün en popüler mesajları, Eyfel Kulesi'nin üzerine yansıtılacak.

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