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Dünya
Deutsche Welle

Eyfel Kulesi Belçika bayrağına bürünecek

Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'nin Brüksel ile dayanışma mesajı vermek için Belçika bayrağının renkleriyle ışıklandırılacağı açıklandı. Sosyal medyada ise çeşitli etiketlerle dayanışma mesajları paylaşılıyor.

22 Mart 2016 16:36


Brüksel saldırıları sonrası dünyadan Brüksel'e dayanışma mesajı yağıyor. Geçen kasım ayında IŞİD militanlarının saldırılarına sahne olan Paris, Brüksel saldırısı kurbanları ile dayanışma amacıyla Eyfel Kulesi'ni Belçika bayrağının renkleriyle ışıklandırmaya hazırlanıyor.

'Avrupa kalbinden hedef alındı'

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Eyfel Kulesi'nin 'sarı, siyah, kırmızı' renklere bürüneceğini ifade ederek, "Bugün Avrupa kalbinden hedef alındı. Bir kez daha temel değerleri saldırıya uğradı; özgürlük, hümanizm, hoşgörü ve demokrasiye sarsılmaz bağlılık" diye konuştu.

Belediye Başkanı, Parislilerin Brüksel'le tam bir dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan sosyal medyada da dünya genelinden Brüksel'e dayanışma mesajları yağıyor. Twitter'de "#JeSuisBruxelles" ve "#PrayForBelgium" hashtagleri TT oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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