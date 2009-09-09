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Yaşam

Eyfel Kulesi'nin cephesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırılacak

Fransa’da devam eden “Türkiye Mevsimi” etkinlikleri çerçevesinde, Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin cephesi Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırılacak.

09 Eylül 2009 03:00

Paris Belediyesi, Grand Palais’de “Çağlar Boyu İstanbul” konulu serginin açılışı için 6 Ekimde Paris’e gelecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir jest yapmak üzere hazırlanıyor.

Paris Belediyesi’nin aldığı karar uyarınca, 5 Ekim ile 11 Ekim arasında kule, Türk bayrağının renkleriyle kırmızı ve beyaz olarak aydınlatılacak.

Kulenin Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılması için, daha önce kullanılmamış yeni ışıklandırma sistemi devreye sokulacak.

Fransa’daki “Türkiye Mevsimi” etkinlikleri, temmuz ayında yine Eyfel Kulesi’nin önünde Anadolu Ateşi dans topluluğunun gösterisi ve Mercan Dede konseriyle başlamıştı.

Eyfel Kulesi, yılda ağırladığı 6 milyonun üzerinde kişiyle dünyanın en çok ziyaret edilen turistik bölgeleri arasında ilk sırayı alıyor. Kuleyi günde 15 ile 20 bin arasında kişi geziyor. Gustave Eiffel tarafından 1889 yılında inşa edilen kuleyi, ziyarete açıldığından bu yana gezenlerin sayısının 240 milyonu aştığı tahmin ediliyor.

“Türkiye Mevsimi” etkinlikleri kapsamında Fransa’da 9 ay süreyle, başta Paris olmak üzere 70′i aşkın kentte 400′ün üzerinde sanatsal ve kültürel faaliyetle Türkiye tanıtılıyor.

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