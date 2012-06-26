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Yaşam

Eyfel Kulesi'nden atlayarak intihar etti

Güvenlik önlemlerinin artırılması yüzünden son iki yıldır kuleden hiçbir intihar gerçekleşmemişti

26 Haziran 2012 02:32

Eyfel Kulesi'nde yaklaşık 125 metreden atlayan kişi hayatını kaybetti.

Kimliği açıklanmayan 25 yaşlarındaki kişi, sıkı güvenlik önlemlerini aşıp Eyfel Kulesi'nin ikinci katına kadar tırmandı. Güvenlik güçlerinin uzun süren girişimleri yabancı turist olduğu tahmin edilen kişi iknaya yetmedi. Söz konusu kişi, 125 metreyi aşkın bir yükseklikten atladı. 
 
Yetkililer, daha önce de intihar vakalarıyla karşılaştıklarını, ancak hiç kimsenin şu ana kadar ikinci kata kadar dış cepheden tırmanmayı başaramadığına dikkat çekti. 
 
İntihar eden gencin, toplam uzunluğu 324 metre olan kulenin, 125 metre uzunluğundaki ikinci katını da geçip üçüncü kata tırmanırken intihar ettiği bildirildi. 
 
Güvenlik önlemlerinin artırılması yüzünden son iki yıldır kuleden hiçbir intihar gerçekleşmemişti. 
 
1889 yılında uluslararası fuar dolayısıyla Gustave Eiffel tarafından inşa edilen kule, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik mekanları arasında ilk sırada ye alıyor. 
 
Kuleyi, her yıl yüzde 75'i yabancı turist yaklaşık 7 milyon kişi ziyaret ediyor.

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