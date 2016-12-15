Eyfel Kulesi Halep için ışıklarını kararttı

Paris Belediyesi Halep’te mahsur kalmış halk ile dayanışmasını göstermek üzere dün akşam yerel saatle 20.00’da Eyfel Kulesi’nin ışıklarını söndürme kararı aldı. Paris yerel yönetiminden yapılan açıklamada, “Bu sembolik adım ile uluslararası topluluğun vicdanına yeniden seslenerek bir an önce harekete geçilmesinin gerekli olduğuna vurgu yapılmak isteniyor” denildi.

"Bu akşam Eyfel Kulesi yasta"

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da dün akşam sosyal medyada yayımladığı mesajda, kulenin ışıklarının sönmüş halini gösteren bir fotoğraf paylaşarak, "Bu akşam Eyfel Kulesi yasta. Saldırılarda hayatını kaybedenler için sönük kalacak" açıklamasını yaptı. Eyfel Kulesi, grevler nedeniyle dün turistlerin ziyaretine kapanmıştı.

Sosyal medyada ve iletişim ağlarında da dayanışma hareketleri göze çarpıyor. Suriyeli blog yazarı ve Youtube kullanıcısı Firas Alshater örneğin kullanıcılara çağrıda bulanarak, profil fotoğraflarını kırmızıya boyamalarını ve böylece Suriye’de akan kana dikkat çekmelerini istiyor.

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