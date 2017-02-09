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Deutsche Welle

Eyfel Kulesi cam duvarla çevrilecek

Eyfel Kulesi’nin son yıllarda Fransa’yı hedef alan saldırılar nedeniyle korumaya alınacağı açıklandı. Kulenin etrafı kurşun geçirmez cam bir duvarla kaplanacak

09 Şubat 2017 23:22

Fransa'da son yıllarda düzenlenen kanlı terör saldırılarının ardından bir önlem de Paris'teki Eyfel Kulesi için alınacak. Paris Belediyesi, milyonlarca yerli ve yabancı turistin gözdesi Eyfel Kulesi'nin etrafının, iki buçuk metre yüksekliğinde bir cam duvarla çevrileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, kurşun geçirmez özellikte olacak cam duvar yapının inşaatının sonbaharda başlayacağı ve maliyetinin 20 milyon euro olacağı belirtildi.

İnşa edilecek camdan duvar sayesinde Eyfel Kulesi'nin bulunduğu alan ve kuleye girişlerin daha sıkı korunması planlanıyor.

Eyfel Kulesi geçen yaz aylarında metal bariyerlerle çevrilerek korumaya alınmıştı. Eyfel Kulesi'ne çıkmak isteyen ziyaretçiler detektörlerle aranırken, çantaları da kontrol ediliyor. Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Jean-François Martins metal bariyerlerin kulenin görüntüsüne zarar verdiğini ifade etti. Cam duvarla hem güvenliğin sağlanması hem de kulenin görüntüsünün korunmasının planlandığı belirtildi.

Paris belediye yönetimi ocak ayı ortasında Eyfel Kulesi'nin gelecek 15 yıl içinde yaklaşık 300 milyon tutarında bir restorasyona sokulacağını açıklamıştı. Güvenlik önlemlerinin de arttırılacağı belirtilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/GA/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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