Eyalet seçimi yarışında Türk adaylar

Kuzey Ren Vestfalya (NRW) 18 milyona yaklaşan nüfusuyla Almanya’nın en kalabalık eyaleti. Pazar günü yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinde yaklaşık 13 milyon seçmen sandık başına gidecek. Seçmenler salt eyaletin politik kaderini belirlemeyecek, eylülde yapılacak federal seçimler için de yol gösterici bir rol oynayacak.

Genel seçimlere yaklaşık dört ay kala yapılan bu son eyalet seçiminden çıkacak sonuç, Berlin’de de merakla bekleniyor. Eyaleti 2010’dan bu yana SPD-Yeşiller koalisyonu yönetiyor. Seçim anketleri SPD'yi yine birinci parti olarak gösterse de tek başına iktidar şansı tanımıyor. Anketlere göre Yeşillerin oy kaybetmesi, mevcut koalisyonun sonunu getirebilir. Buna karşın CDU, kamuoyu yoklamalarına göre FDP’nin oylarını artırmasıyla iktidara daha yakın görünüyor. NRW’de ipi göğüsleyen partiler federal seçimlere daha büyük motivasyonla girecek. Geride kalanlar ise açığı kapatabilmek için var güçleriyle çalışacak.

Beş yılda bir düzenlenen NRW seçimlerinde en az 181 milletvekili parlamentoya seçiliyor. Ancak listeden veya bölgelerden doğrudan seçilen adaylarla bu sayı artabiliyor.

Çok sayıda Türkiye kökenli aday var

30 partinin katıldığı seçimlerde yaklaşık iki bin aday yarışacak. Adaylar arasında çok sayıda Türkiye kökenli de var. Türkiye kökenli adaylar Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller ve Sol Parti saflarında yer alıyorlar. Bu partilerden yaklaşık 20 Türk adayın ismi dikkati çekiyor. Ayrıca Türk kökenliler tarafından kurulan Yenilik ve Adalet Birliği (BİG) ile Alman Demokratlar Birliği (ADD) adlı iki partiden de bir o kadar Türk aday daha var. Ancak bu iki partinin yüzde 5 olan seçim barajını aşarak meclise girme ihtimali bulunmuyor. Şu anda NRW’de SPD’den iki, CDU’dan bir, Yeşillerden de iki olmak üzere beş Türkiye kökenli milletvekili görev yapıyor.

İşte Türk kökenli adaylardan bazıları:

SPD Dortmund adayı Volkan Baran (38):

Volkan Baran, Dortmund yakınlarındaki Lünen ilçesinde doğdu. 1999’da madencilik üzerine meslek eğitimine başladı. Dört yıl madende çalıştı. Çalıştığı ocakta işçi temsilcisi oldu. Diğer yandan pedagoji eğitimi gördü. Halen Dortmund Şehir İşletmelerinde Fırsat Eşitliği Birimi'ni yönetiyor.

2002'den bu yana SPD üyesi olan Baran, "Önceliğim eyaletimizde yaşayan insanların refahı için çalışmak. Eyalet parlamentolarının görevi daha çok yerel konulardır. Özellikle meslek eğitimi. Göçmen gençlere fırsat eşitliği tanınması konusunda çalışmalarımı eyalet parlamentosunda sürdüreceğim. Bugüne kadar 500’den fazla göçmen gence meslek eğitimi verilmesini sağladım. Şimdi eyalet genelinde daha yoğun çalışmalara gireceğim" diye konuşuyor.

CDU Köln adayı Serap Güler (36):

Serap Güler, Almanya’ya maden işçisi olarak gelen bir babanın kızı. 2012 seçimlerinde Hristiyan Demokratların ilk Müslüman eyalet milletvekili oldu. Duisburg Essen Üniversitesi'nde İletişim Bilimleri eğitimi gördü. Göçmen kökenli olmasının Alman toplumuna bir mesaj verdiğini belirten Güler, "Madende çalışan bir Türk’ün kızı olarak ülkenin en büyük eyaletinde, muhafazakar bir partiden milletvekili seçilmem aslında önemli bir mesaj veriyor. Hem Alman toplumuna bir mesaj, hem de Türk ve göçmenlere. Biz artık buralıyız" diye konuşuyor.

Güler Almanya'daki Türk toplumunun yeterince yerel konulara ilgi göstermediğinden şikayetçi. "Türkiye’deki siyasetle ilgilendikleri kadar Almanya’daki siyasetle de ilgilenmiş olsalardı, şimdi çok daha farklı bir ortam oluşurdu" diyor.

Yeşiller Köln adayı Berivan Aymaz (44):

Kürt kökenli bir aileye mensup olan Berivan Aymaz, 6 yaşında Almanya’ya geldi. Babasının Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olması nedeniyle Türkçeyi de çok iyi derecede konuşuyor. Hukuk eğitimi gören Aymaz, üniversite yıllarında tercümanlık da yaptı. Göçmen kökenli olmasına karşın salt göçmen konularına odaklanmayacağını belirten Aymaz, eyaletlerin sorumluluğunda olan konularda siyasi çalışmalar yapacağını söylüyor. NRW seçimlerinin önemli olduğunun altını çizerek, "Genel seçim öncesi ülkedeki genel politik atmosferin bir testi olacak seçimler. Genel seçimler için Federal düzeyde bir tavır belirleme ortamı sağlayacak" diyor.

Yeşillerin Alman siyasetinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Aymaz, "Hem dış hem iç siyaset açısından önemli bir partiyiz. Federal boyutta dış ilişkilerde insan haklarının, demokrasinin, Avrupa Birliği’nin yeniden güçlendirilmesi konularında belirleyici bir unsur" diye konuşuyor.

Sol Parti Düsseldorf adayı Özlem Alev Demirel (33):

Sol Parti’nin liste başı adayı Özlem Alev Demirel, aynı zamanda partisinin eyalet eş genel başkanı. Almanya’ya mülteci olarak gelen bir ailenin kızı. Partisinin yüzde beş olan seçim barajını aşması durumunda ikinci kez eyalet milletvekili seçilecek. Demirel, 2010 -2012 yılları arasında bu görevi yapmıştı. Bonn Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okuyan Demirel, NRW'nin seçimlerde kilit rol oynadığını ifade ediyor.

Demirel, "Genel seçimler için Düsseldorf'dan Berlin'e önemli bir sinyal gidecek" diyor. Sol Parti’nin savaş karşıtı ve adil bir yaşamı desteklediğini vurgulayan Demirel, "Bizim hem eyaletlerde hem de Federal düzeyde parlamentoda olmamız, özellikle gelir dağılımındaki eşitlik için gerekli. Biz zenginlerin sürekli varlıklarını artırırken, yoksulların daha da yoksullaşmalarına karşıyız. Savaşsız bir dünya için varız" diyor.

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Tuncay Yıldırım