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Politika

'Ey Erdoğan ben Ege'nin zeybeğini çalar söylerim, sen ne çalıyorsun açıkla'

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın kendisine hakaret ettiğini söyledi

01 Ağustos 2014 21:26

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın tüm halkı temsil edemeyeceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Gaziantep'te düzenlediği mitingde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında kendisine hakaret ettiğini savunarak, böyle bir adayın tüm halkı temsil edemeyeceğini ileri sürdü.

Selahattin Demirtaş, "Eğer kendisi türkülerin dilinden konuşmayı bilseydi, böyle yapmazdı. Eğer kendisi bağlamanın dilinden konuşmayı bilseydi, böyle yapmazdı, böyle konuşmazdı. Şunu da bilsin ki, ben Yozgat Sürmenesi'ni de (Yozgat Sürmelisi) bilirim, severim, çalarım, söylerim. Karadeniz'in isyan türkülerini, Ege'nin zeybeğini, Antep'in bozlağını, Kürdün gelinini de çalıp söylerim. Benim ne çaldığım ortada, sen ne çalıyorsun asıl, sen onları açıkla. Bak bunları çalıyorum, sen de çaldıklarını açıklasana. Ey Recep Tayyip Erdoğan ben Yozgat Sürmenesi'ni (Yozgat Sürmelisi) çalarım da, sen neyi çalıyorsun onu açıkla" diye konuştu.

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