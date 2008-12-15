'Ey devlet, kocamın başka karısı var mı'

Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde 2004 yılında yürürlüğe giren Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 35 bine yakın başvuru aldı. Bu süre içinde Emniyet'e birbirinden ilginç bilgi edinme başvurusu geldi.

Eşinin kendini aldattığından kuşku edenlerden Ergenekon soruşturması nedeniyle hakkında inceleme-takip yapılıp yapılmadığını merak edenlere, damat adayının huyunu araştıran babalara kadar ilginç başvurular yapıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, kanunun yürürlüğe girdiği 2004 yılında 2 bin 91, 2005'te 7 bin 309, 2006'da 5 bin 236, 2007'de 10 bin 683 ve bu yılın ilk dokuz ayında 9 bin 622 olmak üzere toplam 34 bin 941 bilgi edinme başvurusu geldi.

Emniyet, başvuruların tümüne yasa gereği 15 gün içinde yanıt verdi. Ancak kişi haklarını ihlal eden, üçüncü şahıslar hakkında bilgi talebinde bulunulan, hazırlık soruşturması devam eden konularla ilgili başvuruları geri çevirdi.

Başvurular arasında kuşkulu kocaların 'Karım cep telefonundan kime mesaj atıyor' diyen soruları dikkat çekti.

Kocasının malvarlığını merak edip soruşturan kadınlardan da Emniyet'e çarpıcı sorular yöneltildi. Ergenekon soruşturmasıyla gündeme gelen takip ve dinlenme kuşkusu da sorulara çarpıcı biçimde yansıdı.

En çarpıcı sorulardan biri de evlenme çağına gelmiş kızlarının taliplisi damat adaylarını merak eden babalardan geldi. Eskiden mahalleden soruşturulan damat adaylarını bir baba, bu kez Emniyet'e sorarak araştırdı: "Kızım F. ile evlenecek olan M.'nin sabıka kaydı var mı, yok mu?"



İşte son dört yılda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yöneltilen çarpıcı sorulardan bazıları:



* Kocamın başkasıyla evli olup olmadığını araştırır mısınız?

* Karım sürekli cep telefonundan mesaj atıyor. Kime mesaj attığını araştırır mısınız?

* Kocam gizli görevli olduğunu söylüyor, doğru mu?

* Kocamın malvarlığını gizlice bana bildirir misiniz?

* Kocam beni boşamış mı?

* Trafik akışının benim işe gidiş yönüme göre çevrilmesini istiyorum.

* Çocuğumun okulda ne yaptığını takip eder misiniz?

* Karşı komşum Ergenekon üyesi olabilir. Araştırır mısınız?

* Ergenekon soruşturması nedeniyle hakkımda bir araştırma yapılıyor mu?

* Mafyaya karşı mücadele vermek isityorum. Beni gizli polis yapar mısınız?

* Aranıyor muyum? Bakıp 324 ........ numaralı telefonuma bildirir misiniz?

* Kızım F. ile evlenecek olan M.'nin sabıka kaydı var mı?

* Erkek arkadaşım A.K. Niğde doğumlu. Sabıkalı olup olmadığına bir bakar mısınız?

* Sabıka kaydım var mı?

* Bayanlar için polislik nasıl bir meslek?

* İsveç'te yaşıyorum. İşlediğim suçlar affa uğradıysa Türkiye'ye dönmek istiyorum. Bakıp bana bildirir misiniz?

