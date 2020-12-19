Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri YouTube'dan kaldırıldı

Hasan Can Kaya ve ekibinin Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN adlı platformla anlaşması sonrasında "Konuşanlar"ın bölümleri YouTube'dan kaldırıldı.

Pandemi sürecinde "Konuşanlar" adlı YouTube kanalında yayımlanan aynı isimli şovla bir anda yıldızı parlayan Hasan Can Kaya, son dönemde sosyal medyada en çok takip edilen mizahçı oldu.



Hasan Can Kaya bir süre önce Acun Ilıcalı ile anlaştığını ve Konuşanlar'ın yenin bölümlerinin Ilıcalı'nın EXXEN adlı dijital platformunda yayımlanacağını duyurmuştu.

Anlaşma sonrası "Konuşanlar" adlı şovunun bölümleri YouTube'dan kaldırıldı.

Hasan Can Kaya, bu açıklamanın ardından takipçilerinden ve izleyicilerinden gelen tepkiler üzerine de YouTube canlı yayınıyla uzun bir açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.