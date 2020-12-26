"Exxen'in ücreti belli oldu" iddiası

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformunun ücreti hakkında kulis bilgileri yayılmaya başladı. Bir açıklamasında ücreti makul tutacağını belirten Ilıcalı'nın yeni platformu için belirlediği fiyat listesi belli oldu.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için Exxen adını verdiği bir platform kurdu. Ilıcalı'nın ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan platformunda birçok dizi ve yarışma olacak.

Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, konuk olduğu bir YouTube kanalında ücret politikası için "Ücretler herkesin ödeyebileceği şekilde olacak" demişti.



Bunun üzerine YouTube'da yayın yapan Stolk isimli kanal güvenilir kaynaklarından aldıkları bilgilere göre Exxen'in aylık 7.99 olacağı yıllık aboneliğinde ise aylık fiyatın 5.99 TL olacağını ileri sürdü.