Exxen, Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun başlayacağı tarihi açıkladı

Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu "Konuşanlar" programı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformunda 1 Ocak'tan itibaren yayınlanacak.

Pandemi sürecinde "Konuşanlar" adlı YouTube kanalında yayımlanan aynı isimli şovla bir anda yıldızı parlayan Hasan Can Kaya, son dönemde sosyal medyada en çok takip edilen mizahçı oldu.

Hasan Can Kaya bir süre önce Acun Ilıcalı ile anlaştığını ve Konuşanlar'ın yenin bölümlerinin Ilıcalı'nın EXXEN adlı dijital platformunda yayımlanacağını duyurmuştu.

Anlaşma sonrası "Konuşanlar" adlı şovun tüm bölümleri YouTube'dan kaldırılmıştı.

"1 Ocak'tan itibaren..."

EXXEN'den bugün yapılan açıklamada, Konuşanlar'a ilişkin şu bilgi aktarıldı:

"Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, “Konuşanlar” programı ile gülmeye hazır mısınız? 1 Ocak'tan itibaren #EXXEN ile kahkahaya doyacaksınız!"