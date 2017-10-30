Expo Kulesi, dünyanın en iyi kültürel yapısı seçildi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE\'de ilk defa Antalya\'da düzenlenen Expo 2016\'nın simge yapısı ve \'Türkiye\'nin Eyfeli\' olarak da adlandırılan 114 metrelik Expo Kulesi \'Dünyanın En İyi Kültürel Yapısı\' seçildi.

Antalya\'da dünyanın en büyük organizasyonlarından kabul edilen ve Türkiye\'de ilki gerçekleştirilen Expo 2016 Antalya\'nın simgesi Expo Kulesi, bir ödül daha aldı. En prestijli mimarlık ödülü Dünya Mimarlık Festivali\'nde \'En İyi Tamamlanmış Sergilenen Yapı\' kategorisinde finale kalan 114 metre yüksekliğindeki Expo Kulesi, Engineering News-Record tarafından Dünyanın En İyi Yapıları 2017 ödül töreninde \'Dünyanın En İyi Kültürel Yapısı\' seçildi.

Prestijli ödül, Amerika Birleşik Devletleri\'nin New York kentinde bir otelde düzenlenen törenle Taca İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt ve bu projeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Tolga Akkurt\'a takdim edildi. Antalya\'da geçen yıl 1121 dekarlık alanda dev botanik bahçesiyle 4 milyondan fazla ziyaretçi çeken Expo Antalya\'nın en dikkat çeken yapısı, 114 metre yüksekliğindeki Expo Kulesi olmuştu.

Expo Kulesi\'nin, Dünyanın En İyi Kültürel Yapısı seçilmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Tolga Akkurt, kulenin iş güvenliği, inşaat kalitesi, yaratıcılık, proje tasarımı ve üretim zorluğu kriterlerine göre yapılan değerlendirmelerde en yüksek puanı aldığını söyledi. Kulenin 11 ayda tamamlandığını belirten Akkurt, “Antalya Expo 2016 Kulesi, gerek mühendisliği, gerek mimarisi ve gerekse işçiliğiyle Türk inşaat sektörünün dünya çapında kabul gören bir seviyeye gelerek neler başarabildiğinin bir kanıtıdır. Bu noktada Taca İnşaat olarak yalnızca Türkiye\'de değil, Avrupa\'dan Ortadoğu\'ya, Afrika\'ya kadar hemen her coğrafyada faaliyet gösterecek kapasiteye sahibiz\" dedi.

BİN 400 TON ÇELİK

Aksu\'daki Expo 2016 Antalya alanında kente hakim bir noktada yer alan 101.3 metresi yüzeyde toplam 114 metrelik kule, genç mimarlar Melike Atay ve Serdar Kızıltaş tarafından tasarlandı. Expo 2016 Antalya Ajansı\'nın düzenlediği yarışmada 127 proje arasında Melike Atay ve Serdar Kızıltaş\'ın, Antalya\'nın tarihi Hadrian Kapısı (Üç Kapılar) ve palmiye ağacını simgelendirdiği kule projesi, 80 milyon TL bedelle inşa edildi. 11 ayda yapımı tamamlanan kulenin mühendislik işleri Tapi Statik, inşası Taca İnşaat tarafından yapıldı. Kulenin inşasında bin 400 ton çelik kullanıldı.



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