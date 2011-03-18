Explorer'ın son sürümü yayında

T24 - İnternette gezinmeyi daha güvenli, hızlı ve keyifli hale getirmek için tasarlanmış olan Internet Explorer 9’un son sürümü, 40 dilde yayınlanarak web tutkunlarının kullanımına açıldı.

Microsoft, bir yıldan az süredir ön izleme sürümü ile geliştirilme aşamasında olan Internet Explorer 9'un son versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu. 40 milyondan fazla yüklenme sayısıyla Microsoft’un tüm zamanlar içerisinde en çok yüklenen tarayıcısı olmayı başaran Internet Explorer 9, şimdiden Windows 7’ye göre yüzde 2’den fazla bir kullanım oranına ulaştı.

Son sürümü 40 dilde yayınlanan Internet Explorer 9, Windows 7 üzerinden daha kapsamlı ve daha güzel bir internet deneyimi yaşatmak için internet sitelerini öne çıkarmak amacıyla tasarlandı. Bu sayede tüm dünyada popüler olan 250’den fazla internet sitesi, hem Internet Explorer 9’un müşterilerine sunabildiği hem de http://www.BeautyoftheWeb.com sayfasında açıklanan özgün deneyimlerden yararlanabiliyor. Bu iş ortakları bir araya geldiğinde internet üzerindeki bir milyar aktif kullanıcıya ulaşılabiliyor.

Türkiye’de de hepsiburada.com, izlesene.com, tatilsepeti, msakademik, mackolik, yazgelistir.com, sporx Internet Explorer 9 ile sitelerini uyumlu hale getirdiler ve deneyimlerini http://www.webinguzelligi.com sayfasında paylaşan ilk iş ortakları oldular.



En popüler siteler ve tasarımcıların tercihi

Sabitlenmiş Siteler ve Atlama Listeleri sayesinde kullanıcılar internet sitelerini yerel uygulamalar gibi direkt olarak Windows 7 Görev Çubuğuna yerleştirebiliyor ve ardından hızlı ve kolayca gelen kutusunu kontrol etme, müzik istasyonunu değiştirme, bir arkadaşın davetini kabul etme veya son haberleri görme gibi o siteyle ilişkili görevleri yerine getirebiliyor.

250 popüler siteye ilave olarak binin üzerinde site ve tasarımcı Internet Explorer 9 ve Windows 7 ile birlikte gelen bu yeni özelliklerden yararlanıyor.



Donanımsal hızlandırma ile hem güzel hem de seri

Internet Explorer’ın yeni sürümü, internette sörf performansını her açıdan daha da iyileştirmek için modern Windows bilgisayar donanımının gücünden yararlanıyor. Tamamen donanımsal olarak hızlandırılan HTML5 için tek tarayıcı olan Internet Explorer 9, Grafik İşlemci Biriminin (GPU) gücünden yararlanıyor ve daha önceki internet tarayıcıları tarafından kullanılamayan bilgisayar gücünün % 90’ınını kullanabiliyor. Microsoft, Internet Explorer 9’da Beta versiyonundan bu yana tarayıcının performansını artırabilmek amacıyla yaklaşık 2 bin iyileştirme yaptı.



Çevrimiçi mahremiyet ve güvenlik

Internet Explorer 9, kullanıcıları çevrimiçi ortamda güven içerisinde tutmak için içerisinde yer alan güvenlik, gizlilik ve güvenirlik teknolojileriyle en güvenilir tarayıcı olmak üzere tasarlandı. Aralık ayında Microsoft, Internet Explorer 9’a İzlenme Koruması özelliğini ekledi; bu özellik hangi internet siteleriyle bilgi paylaşımı yapılmayacağının seçilmesine olanak tanıyarak internette gezinirken nelerin paylaşıldığına dair kontrolü kullanıcıların kontrolüne veriyor. Tüketiciler bu özellikten yararlanmak için Internet Explorer 9’a PrivacyChoice, TRUSTe, Abine ve Adblock Plus gibi İzlenme Koruma Listeleri ekleyebiliyor.

Diğer taraftan Internet Explorer 9, içerisinde SmartScreen filtresi bulunan İlk Yükleme Yöneticisi ile birlikte geliyor. Tarayıcıyla birlikte gelen bir başka özellik ise SmartScreen yükleme saygınlığı, bu çığır açan tarayıcı özelliği iyi bilinen dosyalarla ilişkili gereksiz uyarıları kaldırmak için saygınlık verilerini kullanıyor; bir yüklemenin zararlı olma riski daha fazlaysa bu durumda da daha güçlü uyarılarda bulunuyor. Araştırmalara göre Internet Explorer 9, sosyal olarak oluşturulmuş kötü niyetli saldırıların yüzde 99’unu engelleyebildiğini gösteriyor.