Exmo Bitcoin yöneticisi Kiev’de kaçırıldı

İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Rus ve Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Exmo Bitcoin şirketinde Analiz Birimi Müdürü Pavel Lerner, Kiev’in Obolon bölgesinde karmaskeli kişiler tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı.

Kiev polisi sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayın gerçekleştiği gün bir kaçırma olayı yaşandı ancak kaçırılan kişini kimliği henüz belirlenemedi. Olayın hala soruşturma sürecinde olduğunu söyleyen sözcü, soruşturma sürdükçe kamuoyuna daha fazla bilgi verileceğini duyurdu. Exmo Bitcoin\'den yapılan açıklamada da, kaçırılma olayına karşın piyasa işlemlerinin aksamadan sürdürüldüğü, kaçırılan Lerner\'in Bitcoin yatırımcılarının hesaplarına ilişkin bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

Kripto para temel taşlarından olan blockchain’in önde gelen uzmanlarından olan Lerner’in kaçırılma haberi uluslararası kripto para piyasalarında büyük etki yarattı.

Birleşik Krallık’ta kayıtlı olan ancak merkezi Ukraynada bulunan Exmo şirketinin internet sitesine göre 94 bin 955 aktif kullanıcı kripto para takas işlemlerini Exmo üzerinden gerçekleştiriyor.

Exmo tarafından Perşembe günü yapılan bir paylaşımda ise şirketin bir siber saldırı ile karşı karşıya olduğu duyuruldu.