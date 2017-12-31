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Dünya

EXMO Analiz Birimi Müdürü Bitcoin karşılığında serbest bırakıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Ukrayna'da silahlı saldırganlar tarafından kaçırılan Exmo Bitcoin şirketinin yöneticisi Bitcoin karşılığında serbest bırakıldı

31 Aralık 2017 15:05

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Ukrayna\'da silahlı saldırganlar tarafından kaçırılan Exmo Bitcoin şirketinin yöneticisi Bitcoin karşılığında serbest bırakıldı.
Rus ve Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Exmo Bitcoin şirketinde Analiz Birimi Müdürü Pavel Lerner, Kiev’in Obolon bölgesinde kar maskeli kişiler tarafından bir araca bindirilerek kaçırılmış ve kripto para temel taşlarından olan blockchain’in önde gelen uzmanlarından olan Lerner’in kaçırılma haberi uluslararası kripto para piyasalarında büyük etki yaratmıştı.
Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, Bitcoin yatırımcılarının hesaplarına ilişkin bilgi sahibi olan Lerner\'in iddialara göre yaklaşık olarak bir milyon dolar değerindeki Bitcoin karşılığında serbest bırakıldığı açıklandı. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko konuyla ilgili, \"Lerner, zorla Bitcoin aldırma amacıyla kaçırıldı\" dedi.
EXMO tarafından yayınlanan açıklamada Lerner\'in büyük bir şok içerisinde olduğu ve ilerleyen günlerde dinleneceği söylendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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