Ex’lerin ex’leri aşık!

Gossip Girl’ün haberine göre; bir dönem Kenan Doğulu’yla büyük aşk yaşayan Ebru Akel uzun bir süre sigortacı Can Ateş ile bir beraberlik yaşamıştı.



Can Bey şimdi Kenan Doğulu’nun eski sevgilisi Selin Ortaçlı ile berabermiş. Can Bey ile Selin Hanım birlikte İstanbul gecelerinde boy göstermeye şimdiden başlamış. Bakalım bu yeni aşka Ebru Hanım ve Kenan Bey ne diyecek?