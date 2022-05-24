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Ekonomi

Eximbank sendikasyon kredisi sağladı

Türk Eximbank toplamda 504 milyon euro ve 206 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiklerini açıkladı

24 Mayıs 2022 11:32

Türk Eximbank tarafından banka sendikasyon kredisi temini hakkında Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yayımlandı.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından KAP’ta yayımlanan açıklamada şunlar kaydedildi:

Türk Eximbank, MUFG Bank Ltd. ve Commercial Bank, Qatar’ın koordinatör ve Standard Chartered Bank’ın sürdürülebilirlik koordinatörü olduğu sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi ile uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli 504 milyon euro ve 206 milyon ABD doları tutarında kaynak temin etmiştir.

KAPTürk Eximbanksendikasyon kredisi
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