Evsizleri soğuk havalar da vurdu

Soğukların kendini göstermeye başlamasıyla sığınacak bir yer arayan evsiz barksız vatandaşlar, otobüs duraklarını ve alt geçitleri mekân tuttu. Geçirdiği ameliyat nedeniyle çalışamayıp 150 YTL'lik kirayı ödeyemeyince ev sahibi tarafından sokağa atılan 61 yaşındaki Ali Birlikçi ve yaşama tutunma umuduyla 3 yıl önce Gana'dan Türkiye'ye gelen Reşid Nasır, bunlardan sadece birkaçı.



Birkaç gündür İstanbul'da etkili olan yağmur, İstanbul'un boşalan barajlarının dolması adına umut, sıcak günlerde herhangi bir yerde geceleyen mekânsızlar için zor günlerin başlangıcı oldu. Bir ağaç altında, bir parkta yaşama tutunan yüzlerce mekânsız, yağmurla birlikte otobüs duraklarına alt geçitlere ve kendilerini soğuktan koruyacak izbelere sığındı.



10 yıl önce Amasya'dan İstanbul'a gelen ve topladığı kartonları satarak ekmeğini kazanan 61 yaşındaki Ali Birlikçi, Ramazan ayı başlamadan birkaç gün önce kirayı ödeyemediği ev sahibi tarafından sokağa atıldı.



Geçirdiği ameliyat nedeniyle çalışamayan Ali Birlikçi, yardım eli de uzanmayınca sokaklarda yaşamak zorunda kaldı. Yaklaşık 20 gün sokakta, parkta geceleyen Birlikçi, yağmurdan korunmak için 5 gündür Aksaray'da bir otobüs durağına sığındı. Gecenin ilerleyen saatlerinde otobüs seferlerinin durmasıyla durağa serdiği kartona uzanıp üstüne yorganını çeken Ali Birlikçi, birkaç saat uyumaya çalışıyor. İzmir'de bulunan kızının kendisine bakmadığını söyleyen yaşlı adam, hayırsever vatandaşların yardımını bekliyor. "Geçirdiğim ameliyat nedeniyle iğne yaptırmak için bir hastaneye gittim. Benden iğne yapmak için 15 YTL istediler, gariban olduğum için 10 YTL'ye düştüler ancak o kadar param olmadığı için iğne yaptırmadım." diyen Birlikçi, "İyileştiğim zaman karton toplamaya devam edeceğim. Kış geliyor, başımı sokacak bir yer kiralarsam kurtulurum." şeklinde umudunu ifade ediyor. Birlikçi, bütün sıkıntılarına rağmen oruç tutmayı da ihmal etmiyor.



Ailesi hastalıktan ölen ve 'Bir umut' deyip Türkiye'nin yolunu tutan Ganalı Reşid Nasır da kendisine sığınak olarak Aksaray'da bir alt geçidi seçmiş. Bacakları tutmayan Somalili Raşid ile bir bez parçasının altına sığınan Reşid Nasır, boncuk satarak ekmeğini çıkarıyor ancak kazandığı para başını sokacak bir ev tutmaya yetmiyor. Bu yüzden bazen aç bazen susuz kalıyor ama yaşama ümidini yitirmemeye çalışıyor. "Paramız yok. Yardım eden kimse de yok. Evimiz olmadığı için buradayız." diyen Nasır, "İnşallah yarın para kazanacağım." şeklinde umudunu ifade ediyor. Bacakları tutmadığı için bastona dayanmak zorunda kalan Somalili Raşid için ise "O çok hasta, ona yardım etsinler." demeyi ihmal etmiyor.



Ali Birlikçi ve Reşid Nasır, İstanbul'un 'mekânsız'larından yalnızca ikisi. Yağışlarla birlikte yardıma daha da muhtaç olan İstanbul'un mekansızları, kendilerine uzanacak bir el bekliyor.



