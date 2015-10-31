Bir garip ‘hayır’ işi: Evsizleri modem yaptılar

Çek Cumhuriyeti’nde bir girişimci evsiz insanların gıda, giyecek ve barınak ihtiyaçlarını karşılamak için alışılmışın dışında bir proje başlattı. Ülkenin başkenti olan Prag’da, evsiz insanlar üstlerine takılan modem sayesinde belirli bir ücret karşılığında WiFi hizmeti sunacak. Projenin yöneticisi olan Kamil Krtil, “Evsiz insanlar hiçbir şey yapmıyorlar. Bu onlara da fayda sağlayacak” dedi.

Kampanya yöneticisi olan Krtil’in modern ve pratik olarak tanımladığı proje sosyal medya üzerinde sert tepkilere neden oldu. Kullanıcıların, ‘evsizlerin cebine küçük nükleer cihazı koyuyorlar’ dediği projenin iki aylık finansı IndeiGoGo isimli internet sitesinden toplanan para ile sağlanacak.

Pazartesi ve Salı günleri izin yapılacağını belirten Krtil, evsizlerin metro istasyonlarının etrafında sekiz saat harcamalarını istiyor.

Projenin, Prag’a gelen turistlere büyük kolaylık sağlayacağı iddia ediliyor.