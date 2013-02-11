Evsizler: Sarai cineytinin suçluları addediliyoruz, mağdur olan biziz

Sarai Sierra'nın ölümünün ardından evsizlerin hedef gösterilerek barındıkları surlardan atıldığını söyleyen Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, bir grup evsizle birlikte Taksim Meydanı'nda bir araya geldi.

Cankurtaran'da cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra'nın ölümüyle ilgili evsizlerin hedef gösterildiğini belirten Şefkat-Der üyeleri Taksim'de eylem yaptı. Açıklamada, “Asıl evsizler, tacize ve tecavüze uğruyor. Sokaklarda donarak ölüyor" denildi.

Burada, “Evsizlere bankamatikler kapalı, evsizlere camiler kapalı, evsizlere metruk binalar kapalı, Evsizlere surlar da kapandı. Evsizleri sur diplerinden de sürüp denize mi atacaksınız, yok olmadı toplayın gaz odalarına kapatıp öldürüp kurtulun" yazılı pankart açan grup adına Bulan bir basın açıklaması yaptı.

ABD'li turist Sierra'nın katledilmesi ile alakalı olarak büyük bir üzüntü içerisine girdiklerini söyleyen Bulan, “Özellikle misafir olması acımızı daha da artırdı. Sierra'nın arandığı bilindikten sonra cinayete kurban gitmesi daha acı bir olay oldu" dedi.

Bulan, “Fakat devlet yetkililerinin sevgili Sierra'nın katledilmesinden sonra potansiyel olarak, katil, tacizci ve tecavüzcü olarak evsizleri hedef göstermeleri, birinci derecede şüpheli gösterilmesi, akabinde de evsizlerin surlardan sürülmesi asla kabul edilecek bir şey değildir" dedi. Bulan, asıl tacize ve tecavüze uğrayanların evsizler olduğunu belirterek, “Evsizler arasında sokakta yaşayıp da özellikle kadın olup da tecavüze uğramayan yoktur. Yaşlı erkeklere dahi tecavüz edilmekte. Evsizlerimiz üşümekte, evsizlerimiz donarak ölmekte" dedi.

"Kadir Topbaş yardım sunarken medyayı çağırıyor, kovarken çağırmıyor"

Bulan, Türkiye'de evsizlere sahip çıkan herhangi bir kurum olmadığını belirterek, “Evsizler donarak ölmeye başladıktan sonra spor salonlarında toplanmakta. Buralara toplanırken Sayın Kadir Topbaş, kameraları çağırarak bütün dünyaya ilan eder. Daha sonra evsizler, 'bizi sokağa bırakmayın' demelerine rağmen medyaya haber vermeden Topbaş ve belediye yetkilileri tarafından sokağa geri terk edilir" diye konuştu.

"Evsiz kadınlar tecavüze uğruyor"

Bulan, asıl tacize uğrayan, tecavüz edilenlerin evsizler olduğunu söyleyerek, “Ama gelin görün ki yıllardır tacize ve tecavüze uğrayan, donarak ölen, çöplerden beslenen, üstünden neredeyse basarak geçtiğimiz evsizler, şimdi de tacizci tecavüzcü olmakla, katil olmakla suçlanıyor. Evsizler tacizci, tecavüzcü değil, katil değil. Asıl evsizler taciz ediliyor, tecavüze uğruyor. Bu gözyaşlarını sayın Başbakanımız görmüyor. Sayın bakanlar, 81 ilin valisi duymuyor, görmüyor. 40 yılın başında bir duydular. Onda da tacizli tecavüzcü olarak itham altında bırakıldılar" şeklinde konuştu.

"Evsizleri suçlu olarak görmeyin"

Bulan'ın ardından bir süre sokaklarda yaşayan Fikret Şülen ve Halil Özbilgin de yaşadıklarını anlattı. Fikret Şülen, “Ben yıllarca sokaklarda kaldım. Hiçbir insana bırakın zarar vermeyi o toplumun içinde yaşayan insanlardan korkar vaziyetteydim. Toplumdan uzak yerlerde dururdum. Bu dışarıda yaşayan insanlar, evlerinden yaşayan insanlardan bu ülkenin kimliğini daha fazla hak ediyorlar. Hiç kimse dışarıda yaşayan insanları potansiyel suçlu olarak görmesin" dedi.

Halil Özbilgin ise, “Bir evsizin annesi, babası bir ailesi yerine göre de bir eğitim vardır. Evsizleri hor görmek, hakir görmek çok yanlış bir olaydır. Ben 3 yıl sokaklarda kaldım. Yaşadıklarımı burada anlatmam mümkün değildir. Hiçbir gece rahat uyumamışımdır. Bir evsiz evi olan canilerden ve evi olan katillerden, evinde ve sokakta şiddet uygulayanlardan ile üniformalılardan korkar" diye konuştu.

(Ümit TÜRK/DHA)