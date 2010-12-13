Evsizler donmasın: 0212 521 84 65

T24- İstanbul'da sıcaklıklar hızla düşürken, onlarca evsizin hayatı tehlikeye giriyor. Afet Koordinasyon Merkezi kararıyla "0212 521 84 65" telefon numarası üzerinden soğukta kalan vatadaşlar için yardım talebinde bulunulabiliyor.







Ayşe Özyılmazel'in Sabah gazatesinde yayımlanan yazısı (13 Aralık 2010) şöyle:

Bu kez mesajı Twitter'dan aldım: "Bu gece dışarıda hissedilen ısı eksi 10 olacakmış... Gözünüze takılan evsiz varsa 0212 455 13 00'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne haber verebilirsiniz çünkü yardım ekibi gönderecekler." İlk tepkim: "Ne iyi düşünmüşler." Bir dakika sonraki fikrim: "kızım ara şu hattı bakalım karşına ne çıkacak?"

Donan dondu geçmiş ola









Verilen numaradan önce karşıma; "Alu, ney hattı?" diyen bir adam çıktı. "Evsizlere soğukta yardım etmek için" dedim. "Heee o vardı da yemekti, yataktı neyin veriyolar evet" Beş dakika kadar anlama mücadelesi verdikten sonra görevli beni başka birine bağlamaya karar verdi. Bu kez genç bir adam karşımda. O da Zabıta Amirliklerinin artık görev başında olmadığını söyleyip Afet Koordinasyon Merkezi'ni aramamı önerdi.





Aradım. Allah'ım yine bağlanamıyoruz. Oradan oraya, o hattan o hatta derken donan donacak zaten. O numara, yok olmadı bu numara derken 0212 521 84 65'ten bilgi alıyorum. Afet Koordinasyon Merkezi kararıyla soğukta sokakta kalan vatandaşları Yeşilpınar Sosyal Tesisleri' nde topluyorlarmış. Yatak, yiyecek, bakım ve banyo sunuluyormuş. Bana pek tıkır tıkır çalışacakmış gibi gelmese de işte doğru telefon numarası: 0212 521 84 65. Evsiz gördüğünüzde lütfen bu numaraya haber verin.