Evsiz adama verilen ev hapsi ile ilgili mahkemeden yeni karar

Kadıköy'de sokakta yaşayan Barış Alkan için mahkeme tarafından verilen ev hapsi cezası kaldırıldı. Alkan'a ayda bir kez karakola gidip imza verecek.

Savcı, mahkemeye yeniden başvurarak eksik ve yetersiz adres bulunduğundan adli kontrol kararının gözden geçirilmesini istedi. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği de ev hapsi kararını kaldırdı. Mahkeme, ayda bir gün olmak üzere en yakın polis amirliğine düzenli olarak başvurmak şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

"Uyuşturucu kullanmak" ve "satmak" suçundan gözaltına alınıp, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Barış Alkan'a, mahkeme 'ev hapsi' cezası vermişti. Ancak Alkan'ın evi yoktu. Sokakta yaşıyordu.

Ne olmuştu?

31 yaşındaki Barış Alkan, 14 Nisan'da Kadıköy Söğütlüçeşme'de uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama talebini reddederken,

Alkan için CMK 109/3 J maddesi gereğince, "konutu terk etmemek suretiyle Adli Kontrol Tedbiri uygulanmasına" karar verdi. Bu kararın hukuk dilindeki karşılığı ev hapsi.

Baro tarafından Barış Alkan'ı savunması için görevlendirilen Avukat Oktay Özer karara şaşırdı. Ev hapsi kararına itiraz eden Özer, "Bu daha önce karşılaşılan bir durum değil. İtirazlarımı hem sözlü hem de sonradan yazılı bildirmeme rağmen, taleplerimiz reddedildi. Kişi dışarıda yatıyor. Herhangi bir konutu yok. Ama bu kişi hakkında bir ev hapsi kararı var. Bu nasıl uygulanacak" diye sordu.

Oysa Barış Alkan, mahkeme kararında adres bilgisi olarak yer alan Söğütlüçeşme Metrobüs Durakları arkasında bulunan metal levhalarla çevrili boş alanda cezasını çekmeye başlamıştı.