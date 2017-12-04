Evsiz adam yanan apartmandan iki çocuğun hayatını kurtardı

Mergim Özdamar / İstanbul, 4 Aralık (DHA) -- Las Vegas\'da yanan bir apartmanın içerisindeki iki çocuğu kurtaran evsiz adam kahraman ilan edildi.

Sokaklarda yaşayan Anival Angulo, Cuma günü, Las Vegas\'ın Bonanza Yolu ve Doğu Bulvarı yakınlarındaki Mesquita Caddesi\'nde duman çıkan apartman dairesinden çocuk çığlıkları duyduğunu söyledi.

10 aylık bir bebek ve üç yaşında bir kız çocuğu kurtarmak için bir güvenlik kapısını kırarak içeri giren Angulo, kendini bir kahraman olarak nitelendirmiyor.

Angulo, \"Kapıya gittim ve çocukları gördüm, sonra çitten atladım ve kapıyı açarak bebekleri sarıp çıkardım.Onları dışarı çıkarmam gerektiğini biliyordum.\" dedi.

Yangın, öğlen saat 11:30 gibi çocuklara bakmakta olan dedeleri ocağın üzerindeki yiyecekleri unuttuğunda başladı.

Las Vegas Yangın ve Kurtarma Teşkilatı yangını 11.48\'e kadar durdurmayı başardı.

Teşkilattan Tim Szymanski \"Çocuklar oturma odasındaydılar. Dedeleri arka yatak odasında idi. Çocuklar yemek pişmekte olan ocaktan ateş çıktığını söylediler, ateş daha da büyüdü ve bağırmaya başladılar. Büyükbaba da yangın yüzünden onlara ulaşamadı.\" dedi.

İki çocuk daha sonra solunum tedavisi için Güney Nevada Üniversitesi Tıp Merkezi\'ne götürüldü.

İtfaiyeciler, ailenin artık noel tatili öncesinde yaşayacakları bir yer olmadığını söyledi.

Szymanski, \"Eğer Angulo orada olmasaydı, bu çocuklar yanarak ölmüş olabilirdi\" dedi.

Yangınla ilgili zararların kapsamı henüz rapor edilmedi.