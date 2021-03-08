Evsel atıkların geri dönüşümü: Üzerimize düşeni yapıyor muyuz?

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Ev içi atıklarımızın geri dönüşümü iklim krizi açısından kritik. Geri dönüşüm uzmanları yeşil ekonomi politikasına dikkat çekiyor ve halkı daha fazlasını yapma çağırsında bulunuyor.

İngiliz plastik geri dönüşüm şirketi Recoup'un yöneticisi Anne Hitch, ''temiz, kuru ve gevşek'' sloganı ile hareket etmemiz gerektiğini belirtti. Kaldırımlardaki kuru geri dönüşüm kutuları çevre kirliliğini en aza düşürmek ve atıkların yayılmasını önlemek adına çok önemli.

Hitch, ''Atıkları birbirinin içine koymak büyük bir yanlış, temizlenmeleri, ezilmeleri ve ayrılmaları gerek'' ifadeleriyle şişeleri kutuların içine koymamamız gerektiğine dikkat çekti. Aynı zamanda boş ve temiz oldukları sürece her türlü plastik şişenin kapağını üzerinde bırakmamız gerektiğini söyledi. Bu, kapakların geri dönüşüm merkezlerindeki makinelerde araya kaçması ve takılmasını önlüyor. Hitch, geri dönüştürülebilir etiketlerine dikkat etmemiz gerektiğini belirttiği gibi, Britanya gibi çoğu ülkede etiket olmasa dahi bu atıkların merkezlerde kabul edilebileceğini söyledi. Recoup yöneticisi, lokal geri dönüşüm sistemimizi teyit etmemiz gerektiğini vurguladı.

Hitch'e göre plastik market poşetleri geri dönüşüm kutularına atılmamalı; söylediğine göre birçok marketin bunları geri dönüştürdüğü depoları mevcut. Aynı zamanda geri dönüşüm kutularına dolu boya kutuları, aerosol kutuları veya zehirli sıvılar içeren şişeler atmamamız gerektiği, Covid-19 döneminde korunmak için kullandığımız dezenfektanların da buna dahil olduğu belirtildi. Uzmana göre yemek artığı , gübrelenebilir eşyalar, ilaç paketleri, kablo askıları, diş macunu tüpleri, pizza kutuları gibi ürünleri de geri dönüşüm kutularından uzak tutulmalı. Hitch, salıncak, büyük mobilya gibi ürünlerin geri dönüşüm kutularına değil, evsel atık geri dönüşüm merkezlerine atılması gerektiğinin altını çizdi.

Günümüzde Almanya, Avusturya ve Güney Kore gibi ülkelerde geri dönüşüm oranı %60 ila 70 bandında iken ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) 2018 raporuna göre bu oran ABD'de %32. Bu oran ÇEVKO'nun 2020 Kasım verilerine göre Türkiye'de sadece %13. ABD'liler yılda 1 milyar dolar değerinde geri dönüştürülebilir atığı çöpe atıyor. ABD'de en çok geri dönüştürülen materyal kağıt iken cam ve plastiklerde geri dönüşüm oranı %10'un altında. Britanya'da ise plastik geri dönüşümü oranı %59.

Anne Hitch, '' Endüstri gittikçe büyüyor, geri dönüşüm bir kaynaktır ve atıkları sisteme geri getirmek yeşil ekonomiyi daha ileriye götürmemizi sağlayacak.'' sözleri ile geri dönüşümün önemini vurguladı ve herkesi ''üzerine düşeni yapmaya'' davet etti.