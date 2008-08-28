Evrimin 'kayıp halkası' mı?

Kanada'nın Manitoba eyaletinin Morden kentinde, 80 milyon yıllık olduğu açıklanan bir deniz canlısına ait fosil bulundu. Kanada Fosil Arama Merkezi'nce organize edilen ve Morden kentinde 30 yıldır sürdürülen arkeolojik kazıda, bugüne kadarki en büyük parçaya ulaşıldı. Mosasaur adı verilen ve karada yaşayan kertenkelelerle benzerlik gösteren canlının denizde yaşamasına karşın hava soluduğu ve "yüzgeçleri olan bir timsahı" andırdığı bildirildi.

Kanada Fosil Arama Merkezi Sözcüsü Anita Janzic, "arkeolojik kalıntı bulunduğunu belirlediğiniz kazı alanlarında mutlaka bir şeyler bulursunuz. Ancak böylesine her zaman rastlamak mümkün değildir" dedi.



Angus adını verdikleri fosilin 11 metre uzunluğunda olduğunu belirten Janzic, "Bu ilk olmuyor. 1974'te de 13 metre uzunluğunda bir fosil bulmuştuk" diye konuştu. Janzic, timsah ve köpek balığı karışımı bu tür canlıların 65 ila 135 milyon yıl önce Mezozoik Çağ'ın sonlarına doğru yaşadıklarını sözlerine ekledi. Fosile ait parçaların bir kısmı, Kanada Fosil Arama Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.