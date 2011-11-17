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Yaşam

Evrimin kayıp halkası bulundu!

Güney Afrika'da bir mağaranın içerisinde bulunan iki milyon yaşındaki iskeletin yüzü yeniden oluşturuldu.

17 Kasım 2011 02:00


T24 - Güney Afrika'da bir mağaranın içerisinde bulunan iki milyon yaşındaki iskeletin yüzü yeniden oluşturuldu.
 




Güney Afrika'da bir mağarada keşfedilen ve "Karabo" (Yanıt) olarak adlandırılan iki milyon yıllık 13 yaşındaki bir çocuğa ait iskelet bilim dünyasını şaşkınlığa uğratmıştı. 2008 yılında keşfedilen "Karabo"nun ellerinin insan eline benzerliği şok etkisi yaratırken, bu canlı insanla maymun arasında evrim sürecindeki kayıp halka olarak kabul ediliyor.


Şimdi de John Gurche iki milyon yıl boyunca korunmuş iskeletten yola çıkarak Karabo'nun neye benzediğini ortaya çıkardı.


Milliyet'in haberine göre; Witwatersrand Üniversitesi'nde evrimsel biyoloji profesörü Lee Berger, Karabo'nun elinin daha önce bir benzerinin görülmediğini söylüyor ve ekliyor:


"Elinizin üzerine koyduğunuzda, bu el kemiklerinin bir şempanzeye ait olmadığı su götürmez. Bu el kesinlikle alet yapabilecek kapasitede. İnsanlarla ortak özellikleri daha önceki tüm keşiflerden fazla yine de çok ilkel ve bu çok heyecan verici."



Londra'da sergiliniyor


Karabo'ya ait ilk kemik parçası Profesör Berger'in dokuz yaşındaki oğlu tarafından, kazı alanına yakın bir noktada keşfedilmişti.


İskeletten yola çıkılarak çizilen portre ve iskeletin yanında bulunan 30'lu yaşlarındaki bir kadına, muhtemelen Karabo'nun annesine ait kemik kalıntıları Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nde sergileniyor.



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