Evrime mahkeme karar verecek!

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Milli Eğitim Bakanlığı müfredattan çıkarsa da Evrim Teorisi'ni anlatmaya devam edeceklerini söyledi. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Balık ise müfredat değişikliğini yargıya taşıyacaklarını ifade etti.

Aram Erkin Duran’ın DW Türkçe’de yer alan haberine göre, Türkiye’deki okullarda 1,5 ve 9. sınıflarda verilen eğitim programında gerçekleştirilen köklü değişikliklere elişkin tartışmalar sürüyor. Darwin’in türlerin kökenini inceleyen Evrim Teorisi, 2017-2016 eğitim dönemi ile birlikte müfredattan çıkarılırken, geçen hafta yayınlanan bir yönetmelikle tüm okullara mescit ve abdesthane yapılması zorunluluğu getirildi. Eğitim uzmanları hükümetin bu adımlarla laik ve bilimsel eğitime darbe vurduğunu savunuyor. Eğitim sendikaları, yeni uygulamaları yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Yeni müfredatta, ilkokuldan liseye 51 programda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler içerisinde Evrim Teorisi ile birlikte Atatürk’e ilişkin bazı bölümlerin çıkarılmasının önerilmesi, geçtiğimiz aylarda kamuoyunda tartışılmıştı. Ayrıca çocuklara 7. sınıftan itibaren “cihat” kavramının anlatılmasına ilişkin değişiklikler, gelen tepkiler nedeniyle geri çekilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Ocak ayı başından beri askıda olan yeni dönem müfredat programına ilişkin bilgiler verdi.

“Müfredat Erdoğan’ın onayını aldı”

Evrim Teorisi’nin yeni müfredattan çıkarıldığını ve müfredatın son haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan onay aldığını kaydeden Durmuş, müfredat dışı bırakılma gerekçesini ise şu sözlerle anlattı: “Tartışmalı konuları öğrencilerin henüz kavrayabilecek bilimsel arka plana sahip olmadıkları kademelerde devre dışı bıraktık. Lise 9. sınıf biyoloji dersindeki ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’ ünitesi de henüz bu tartışmayı yürütebilecek öncüllere sahip olmadıkları için lisans eğitimine ertelendi.”

Peki eğitimciler, bu uygulamaya ilişkin ne düşünüyor? Hükümetin müfredatta yaptığı değişiklikler, pek çok eğitimci tarafından “bilimsel ve laik eğitime aykırı” bulunuyor. Eğitim Reformu Girişimi Politika Uzmanı Yeliz Düşkün, Evrim Teorisi’nin birçok ülkede tartışmalı bulunsa da okullarda okutulduğuna işaret ediyor.

“Evrim öğretilmezse birçok konuyu anlamak mümkün değil”

Evrim Teorisi’ni öğrenmeyen bir öğrencinin biyoloji ve fen derslerinde pek çok konuyu anlamasının mümkün olmadığını ifade eden Düşkün, “Örneğin 8. sınıfta verilen adaptasyon, mutasyon, modifikasyon gibi konular, Evrim Teorisi öğretilmeden işlenemez. Bu konular müfredatta var ama evrim yok” diye konuşuyor. Evrim Teorisi’nin öğrenciler tarafından anlaşılmadığı için müfredattan çıkarıldığına ilişkin görüşün de gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu belirten Yeliz Düşkün, 8 ve 9. sınıf öğrencilerinin çok daha karmaşık bilgileri bu yaşlarda aldıklarına dikkat çekiyor.

Eğitim Reformu Girişimi Politika Uzmanı Düşkün, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma olan PISA sınavlarında da Evrim Teorisi’ne yer verildiğini hatırlatıyor. 2012 yılındaki PİSA sınavında teoriyle ilgili üç soru sorulduğunu aktaran Düşkün, “OECD ülkeleri içinde evrimin müfredata dahil olduğu önkabulü var. Şimdi Türkiye, OECD ülkeleri içinde de Evrim Teorisi’ni öğretmeyen bir müfredata sahip olacak” diyor.

Eğitim Sen: Evrimi anlatmaya devam edeceğiz

Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan sonra Evrim Teorisi’nin müfredattan çıkarıldığı ikinci ülke olduğunu kaydeden Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise, hükümetin bu adımlarla eğitimde çağdaş normları birer birer silmek istediğini öne sürüyor. 2012’de yürürlüğe giren 4+4+4 eğitim sistemi ile temelleri atılan yeni sistemde, dini kuralların bilimselliğin ve laikliğin önüne geçmeye başladığını anlatan Eğitim Sen Başkanı Aydoğan, “Daha o zamanlarda okullarda mescitler açılmaya başlandı, cemaatlerin ilkokullardan başlayarak eğitimde etkili olmasını önü açıldı. Şimdi ise laik ve bilimsel eğitimin son kırıntıları yok ediliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Dini referanslara ve tek mezhep öğretisine dayalı bir eğitim programının dayatıldığını dile getiren Aydoğan, “Evrim teorisinin kaldırılması ve okullarda mescit zorunluluğu getirilmesi bunun göstergesi. Bu, çocuklarımıza ve geleceğimize yapılmış büyük bir haksızlık” diyor. Aydoğan, Eğitim Sen’li öğretmenler olarak okullarda Evrim Teorisi’ni anlatmaya devam edeceklerini söylüyor. “Bu bizim öğrencilerimize borcumuz. Bu dersi anlatmadan bilimsel eğitim olmaz. Biz her türlü yasağa rağmen evrimi anlatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuşuyor.

Eğitim iş mahkemeye gidiyor

Eğitimciler, birkaç gün içerisinde resmi olarak açıklanması beklenen yeni müfredatı, mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Balık, Evrim Teorisi’nin müfredattan çıkarılması ile tek düze ve basma kalıp bilgileri hakim kılarak sorgulayan nesillerin önüne geçmenin amaçlandığını söyledi.

“Müfredat değişikliğinden önce, Biyoloji derslerinin haftada üç saatten iki saatte düşürülmesi, Din derslerinin ise 2 saatten üç saate çıkarılması herşeyi açıklıyor” diyen Eğitim İş Başkanı, “Hem Evrim teorisinin müfredat dışı bırakılması hem de okullara mescit ve abdesthane zorunluluğu getirilmesi, eğitimde laiklik ve bilimsellik ilkesini ortadan kaldırıyor. Biz bu uygulamaları yargıya taşıyacağız. Bu yönetmeliklere karşı dava açacağız” diye konuşuyor.