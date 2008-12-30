Evrimde zirve 3 bin yıl sonra

Evrim bilimciler: 3 bin yıl içinde evrimde zirve noktasına çıkılacak, ancak ilaçlar ve teknoloji insanı zayıflatacak.



Dünyaca ünlü saygın eğitim kurumu London School of Economics'te araştırmalarını sürdüren evrim bilimci Dr. Oliver Curry'den, insanoğlunun geleceğiyle ilgili çarpıcı öngörüler...



İngiliz BBC televizyonuna konuşan Curry, insanoğlunun önümüzdeki 3 bin yıl içinde, gelişiminde tepe noktaya çıkacağını, ardından teknoloji bağımlılığı nedeniyle gerilemeye başlayacağını ve 10 bin yıl sonra iki türe ayrılacağını iddia etti. Dr. Curry'ye göre, bin yıl içinde insanlar ortalama 2 metre boya ulaşacak ve yaklaşık 120 yıl yaşayan canlılara dönüşecek.



Erkeklerin vücutları daha kaslı, yüz hatları daha kemikli, penisleri daha büyük olacak. İnsanların ten rengi açık kahverengiye dönüşecek. Kadınların cildi yumuşak, parlak ve tüysüz, gözleri iri, saçları düz olacak.



Irk farklılıkları, ırklararası eşleşmeler nedeniyle ortadan kalkacak. Ancak 3 bin yıl içinde evrim bakımından inanılmaz bir gelişme yaşayacak olan insanoğlu, 10 bin yıl civarında duraklama dönemine girecek.



İnsanoğlunun ömrü kısalacak, ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüş olacak ve teknoloji bağımlılığı nedeniyle neredeyse birer 'evcil hayvana' dönüşecek ve sosyal iletişim kabiliyetlerini kaybedecek. Bu sürecin sonunda insanoğlu iki farklı türe ayrılacak. İlk grup güzel ve yetenekli olacak.



Diğer tür ise fiziksel olarak deforme olacak, akıl ve yetenek bakımından daha geri ve kısıtlı kalacak.

