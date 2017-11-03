Evrim teorisi ile uzaylı yaşamı

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Kasım (DHA) - İngiltere\'deki Oxford Üniversitesi\'nde yayınlanan makalede Charles Darwin\'in evrim teorisini kullanılarak \"uzaylı\" yaşamı hakkında daha fazla bilgi elde edilebileceği açıklandı.

Oxford Üniversitesi Zooloji Profesörü Samuel Levin ve iş arkadaşları tarafından yayınlanan makale, uzayda bulunan çeşitli gezegen ve yaşam formlarının, Darwin\'in yıllar önce ortaya koyduğu evrim teorisiyle açıklanabileceğini belirtti. International Journal of Astrobiology\'de yayınlanan makalede, doğal seleksiyon teorisi kullanılarak yalnızca Dünya hakkında değil, \"nitrojenle nefes alabilen uzaylılar\" hakkında da birçok bilginin ortaya çıkabileceği söylendi.

Makalede Darwin\'in evrim teorisinin üç ana ilkesi olan varyasyon, söz konusu varyasyonun kalıtsallığı ve varyasyonun farklı sonuçları kullanılarak uzaylı evriminin gözlemlenebileceği söylenirken, uzaylıların da doğal seleksiyondan geçmiş olabilecekleri tartışılıyor.

Makalenin yazarlarından Samuel Levin konuyla ilgili, \"Dünya üzerinde yaşayan ve doğal seleksiyondan geçmiş canlı organizmalar gibi uzaylı yaşam formlarının da adaptasyonla nasıl göründüklerini tahmin edebiliriz. Tahminlerimiz özellikle bir virüsün olabileceği kadar kompleks uzaylılar hakkında gerçekleşebiliyor.

\"Yinelenen moleküllere karşı tek bir açıklama olarak, uzaylı yaşam formlarının büyük değişimler geçirdiğini tahmin ediyoruz. Söz konusu büyük değişimler oldukça nadir olsa da evrim teorisi anlayışıyla kolayca açıklanabiliyor.

\"Uzaylı yaşam formlarının neye benzediği hakkında daha birçok araştırma yapılması gerekiyor ve \"Uzayda yalnız mıyız?\" sorusuna halen cevap veremiyoruz. Fakat, araştırmalarımızın da gösterdiği gibi eğer yalnız değilsek, artık uzaylı yaşam formları hakkında bilim kurgunun bize gösterdiğinden daha çok şey biliyoruz\" dedi.

(Fotoğraflı)