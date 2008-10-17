Evrim teorisi için yeni delil

'İnsan evrimini tamamlıyor'

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Evrimin 'kayıp halkası' mı?

Amerikalı bilim insanları, 375 milyon yaşındaki balık fosilinin kafatası üzerinde yaptıkları yeni incelemeler, evrim sürecine ilişkin ipuçları veriyor.ABD’nin önde gelen haber ajanslarından United Press International’da yayımlanan habere göre, Amerikan Doğal Bilimler Akademisi’nin 2004 yılında Kanada’nın Kuzey Kutup Dairesi’ndeki Ellesmere Adası’nda bulunan "Tiktaalik roseae" balık fosili üzerindeki araştırmaları, su ortamından karada yaşama geçişin kafatasının iç yapısında çeşitli değişikliklere yol açtığını gösterdi.Çalışmaları Nature dergisinin son sayısında yayımlayan bilim insanları, yaratığın, ilkel çene, yüzgeç ve pul gibi balık benzeri özellikler taşımasının yanında, kafatası, boğaz, kaburga ve kol, bacak gibi vücuda eklemle bağlı bölümlerinin dört ayaklı hayvanlara yakın olduğunu belirttiler.Araştırmanın başında yer alan ve makalenin yazarı Jason Downs, Tiktaalik’in kafatası, damak ve solungaçlarının iskeletin bu bölümünündeki evrimsel değişikliğin örneklerini ortaya koyduğunu belirterek, "Karada yaşayan hayvanlara özgü kafatası özelliklerinin, sığ sularda yaşam için ilk adaptasyon örnekleri olduğunu görüyoruz" diye konuştu.