T24 LogoT24 Logo
Sağlık

'Evrim teorisi hakkındaki şüpheler tarih olacak'

Paleoantropolog Richard Leakey, evrim teorisi hakkındaki şüphelerin çok yakında tarih olacağını açıkladı

28 Mayıs 2012 23:24

Kenya doğumlu Paleoantropolog Richard Leakey, 15-30 yıl içinde, evrimi destekleyen bilimsel keşiflerin hızlanacağını, hatta şüphecilerin bile bunu kabulleneceğini öne sürdü. 

Long Island’daki Stony Brook Üniversitesi’nde profesör olan Leakey, son birkaç haftadır New York’ta. Burada, Kenya’daki Turkana Basin Enstitüsü’nün çalışmalarını tanıtan Leakey, dünyanın dört bir yanından insanoğlunun kökenini araştırmak isteyen bilim insanlarını ve araştırmacıları burada ağırlıyor. 
 
67 yaşındaki ünlü paleoantropologun ailesi de evrim araştırmalarıyla ünlü. Leakey ailesi, bilinen birçok ünlü fosili bulmuş bireylerden oluşuyor. 
 
Dine karşı hiçbir kini olmadığını vurgulayan Leakey, “İnsanların inanmaya ihtiyacı varsa bunu anlarım” diyor, ama bilimsel çalışmaların da din kitapları ekseninde yürütülemeyeceğini vurguluyor. 
 
Turkana’daki araştırmalar, 1984 yılında 1,6 milyon yıllık uzun kollu bir erkek iskeletinin bulunmasıyla hızlanmıştı. Leakey’nin çalışmalar için sık sık gittiği Turkana Enstitüsü’nde yaptıklarıyla ilgili bir National Geographic belgeseli bu ay içinde yayınlanacak.
 

ETİKETLER

evrim teorisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24