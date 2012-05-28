'Evrim teorisi hakkındaki şüpheler tarih olacak'

Kenya doğumlu Paleoantropolog Richard Leakey, 15-30 yıl içinde, evrimi destekleyen bilimsel keşiflerin hızlanacağını, hatta şüphecilerin bile bunu kabulleneceğini öne sürdü.

Long Island’daki Stony Brook Üniversitesi’nde profesör olan Leakey, son birkaç haftadır New York’ta. Burada, Kenya’daki Turkana Basin Enstitüsü’nün çalışmalarını tanıtan Leakey, dünyanın dört bir yanından insanoğlunun kökenini araştırmak isteyen bilim insanlarını ve araştırmacıları burada ağırlıyor.

67 yaşındaki ünlü paleoantropologun ailesi de evrim araştırmalarıyla ünlü. Leakey ailesi, bilinen birçok ünlü fosili bulmuş bireylerden oluşuyor.

Dine karşı hiçbir kini olmadığını vurgulayan Leakey, “İnsanların inanmaya ihtiyacı varsa bunu anlarım” diyor, ama bilimsel çalışmaların da din kitapları ekseninde yürütülemeyeceğini vurguluyor.

Turkana’daki araştırmalar, 1984 yılında 1,6 milyon yıllık uzun kollu bir erkek iskeletinin bulunmasıyla hızlanmıştı. Leakey’nin çalışmalar için sık sık gittiği Turkana Enstitüsü’nde yaptıklarıyla ilgili bir National Geographic belgeseli bu ay içinde yayınlanacak.