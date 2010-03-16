Evrim teorisi devam ediyor

T24 - Bilim adamları, Ren geyiklerinin biyolojik saatlerinin artık olmadığını tespit etti.



İngiltere’nin Manchester ve Norveç’in Tromsö üniversitelerinden araştırmacılar, bu hayvanların, güneşin haftalarca tepede kaldığı ve haftalarca ufukta görünmediği kuzeyin aşırı zorlu koşullarıyla daha iyi baş etmesini sağlayan, uyku-uyanma ve metabolizma süreçlerini düzenleyen biyolojik saatlerinin artık çalışmadığını buldu.



Araştırmalarını Current Biology dergisinde yayımlayan bilim adamları, Arktik Ren geyiklerinin artık biyolojik saatlerini kullanmayı bıraktığını belirtti.



Ritmik 24 saatlik döngüde hormon salımını sağlayan iç mekanizmayı düzenleyen biyolojik saat, ışığın etkilediği hormonal ritmi, ışığın etkisi olmaksızın hormon salarak dengede tutmaya yarıyor.



İngiliz ve Norveçli bilim adamları, Kuzey Norveç’te yaşayan Ren geyiklerinin kanlarındaki melatonin oranını ölçtü.



Araştırmacılar, ışık ve karanlık döngüsüne yanıt veren melatonin hormonunu olarak açığa çıkaran doğal iç ritmin artık bulunmadığı gördü.







