Evrim tarihi yeniden yazılabilir

T24 - İsrailli arkeologlar 400 bin yıl öncesine ait dişler buldu. Buluş insan evrimi tarihinin yeniden yazılabileceğini gündeme getirdi.







İsrailli arkeologlar insan tarihine ilişkin önemli bir ipucu bulduklarını duyurdu.

Tel Aviv Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı modern insana ait olduğunu düşündükleri 400 bin yaşında dişler buldu.

Kanıtlanması durumunda bu buluş insanın evrim tarihinin yeniden yazılacağı anlamına geliyor.

Tel Aviv Üniversitesi'nden araştırmacılar bir mağarada modern insana ait olduğunu düşündükleri 400 bin yıl öncesine ait dişler buldular.

Modern insan ait ortaya çıkarılan en eski bulgular 200 bin yıl öncesine ait olduğu için buluş kritik önem taşıyor.

İsrailli arkeolog Avi Gopher araştırmanın önemini şöyle açıklıyor:

"Mağaranın tarihi Homo Sappiens adlı insan türünün, dünyanın bu köşesinde bilinenden çok daha önce var olduğunu ortaya koyuyor. Bilinen en eski Homo Sappiens Doğu Afrika'da 200 bin yıl öncesine aitti. Bu, insan evrimi ve yayılışıyla ilgili temel yapıları yeniden düşünmemiz gerektiği anlamına geliyor."

Ancak İsrailli araştırmacılar ihtiyatı elden bırakmkıyor ve buluşlarını kanıtlamak için üzerinde daha fazla çalışmaları gerektiğini belirtiyor.

Bilimsel çevrelerde kabul edilen teoriye göre Homo Sappiens Afrika'da ortaya çıktı ve sonra dünyaya yayıldı.



