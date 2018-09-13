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Evrensel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 14 bin lira ceza

Evrensel gazetesinin eski sorumlu yazı işleri müdürü Vural Nasuhbeyoğlu ile eski imtiyaz sahibi Arif Koşar, yedişer bin liralık tazminat cezasına mahkûm edildi

13 Eylül 2018 20:46

Evrensel gazetesinin eski sorumlu yazı işleri müdürü Vural Nasuhbeyoğlu ile eski imtiyaz sahibi Arif Koşar, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandıkları davada yedişer bin lira tazminat cezasına mahkûm edildi.

Evrensel gazetesinin eski sorumlu yazı işleri müdürü Vural Nasuhbeyoğlu ile eski imtiyaz sahibi Arif Koşar, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması yargılandıkları davanın duruşması  İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde  görüldü.

Evrensel’den Cansu Pişkin’in haberine göre, mahkeme, Nasuhbeyoğlu ve Koşar’ın  "Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl, 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkemeye heyeti, Nasuhbeyoğlu ve Koşar’ın yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezada indirimine gitti.

11 ay 20 güne düşürülen hapis cezası, 7’şer bin lira para cezasına çevirildi.

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