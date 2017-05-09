Evrensel'e "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla ceza!

Evrensel gazetesine çağlayan adliyesinde görülen duruşmada 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla toplam 14 bin lira para cezası verildi. Duruşmada 11 ay hapis cezası para cezasına çevrildi.

Evrensel’in haberine göre, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Arif Koşar ve Vural Nasuhbeyoğlu katılmazken, Evrensel’in avukatı Devrim Avcı hazır bulundu.

Duruşmada Koşar ve Nasuhbeyoğlu’nun daha önce vermiş olduğu ifadeler okundu. Ardından söz alan Avukat Devrim Avcı, yapılan haberin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dava konusu haberin başka bir gazeteden alındığını hatırlatan Avcı, “esas röportaj ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bize göre suç oluşmamıştır” diyerek müvekkillerinin beraatını talep etti.

Avcı’nın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, söz konusu haberde ‘cumhurbaşkanına hakaret” edildiğini iddia ederek Koşar ve Nasuhbeyoğlu’nun ayrı ayrı 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Heyet daha sonra bu cezayı hapis cezasına çevirek Koşar ve Nasuhbeyoğlu’na ayrı ayrı 7’şer bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.