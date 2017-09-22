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Politika

Evrensel yazarı Yusuf Karataş için tahliye kararı

Karataş, 27 Temmuz'da tutuklanmıştı

22 Eylül 2017 19:22

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında tutuklanan, Evrensel gazetesi yazarı Yusuf Karataş için tahliye kararı verildi.

57 gündür tutuklu bulunan, Karataş'ın aylık tutukluluk incelemesi sonucunda 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı çıkarıldığı belirtildi. 

Ne olmuştu?

Yusuf Karataş, Diyarbakır’da yürütülen DTK soruşturması kapsamında çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış. Karataş, Diyarbakır D Tipi Cezaevine götürülmüştü. Karataş cezaevinden gönderdiği mesajda "Dışarıda veya içeride fark etmez; gerçeği söylemeye devam edeceğiz" ifadeleleri kullanmıştı. Karataş'ın tutuklanmasına tepki yağmıştı.

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