Evrensel muhabiri Cemil Uğur'a 1 yıl 6 ay hapis, ceza ertelendi

Haber takibi yaparken gözaltına alınan ve haklarında “silahlı terör örgütü üyeliği ve propagandası” iddialarıyla dava açılan Evrensel gazetesinin muhabirleri Cemil Uğur ve Halil İbrahim Polat dün hâkim karşısına çıktı. Halil İbrahim Polat beraat etti. Cemil Uğur'a ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, cezası ertelendi.

Evrensel gazetesinden Volkan Pekal'ın haberine göre, Mersin’de haber takibi yaparken gözaltına alınan ve haklarında, somut bir delil olmaksızın silahlı terör örgütü üyeliği ve propagandası iddiası ile dava açılan muhabirler Halil İbrahim Polat ve Cemil Uğur'un yargılandığı davanın üçüncü duruşması dün 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, her iki muhabir hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasından beraat kararı verirken Cemil Uğur, Facebook paylaşımları nedeniyle 1 yıl 6 ay ceza aldı. "Terör örgütü propagandası" suçlaması ile 1 yıl ceza veren mahkeme suçun Facebook paylaşımı olması nedeniyle basın yayın yoluyla işlendiği iddiası ile cezada yarısı oranında artış yaparak cezayı 1 yıl 6 ay olarak belirledi. Ceza, Uğur’un mahkemedeki iyi hali nedeniyle 1 yıl 3 aya düşürüldü ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

"Şiddeti övücü ya da teşvik edici paylaşımlar değil"

Duruşmaya müdafi olarak katılan Av. Tugay Bek, Paris’te suikastla öldürülen Sakine Cansız, Leyla Şaylemez ve Fidan Doğan’ın fotoğraflarını paylaşan müvekkilinin paylaşımlarında cebir, şiddet ve tehdidi övücü ya da teşvik edici bir içerik bulunmadığı için propaganda suçunun oluşmadığını belirterek beraat etmesi gerektiğini söyledi. Ancak mahkeme sadece görüntü ve fotoğraflara dayanarak propaganda iddiası ile ceza verdi.

Emniyetin "Yok" dediği görüntülere polis "Var" dedi

Önceki duruşmada muhabirleri haber takibi yaparken gözaltına alan polislerden biri ifade vermiş ve muhabirleri eylem içerisinde görmediğini söylemişti. Dün ifade veren diğer polis de benzer bir ifade vererek muhabirlerin eylem içinde olmadığını doğruladı. Sanık avukatları eylemde görüntü kaydının yapılıp yapılmadığını sordu. Tanık olarak dinlenen polis memuru eylemlerde araçlara takılan kameralarla görüntü kaydı yapılmasının rutin bir uygulama olduğunu ve o gün de görüntü kaydının olduğunu ifade etti.

"Emniyet mahkemeyi yanıltmaya çalıştı"

Kararı değerlendiren Av. Tugay Bek, müvekkillerini grupla birlikte hareket ettiğini iddia ederek gözaltına alan emniyetin sanıkların lehine olacağı için dosyaya olay anına dair görüntüleri koymadığını ifade etti. Mahkemenin olay anına dair görüntüleri talep ettiğini dile getiren Bek, emniyetin kendi iddiasını desteklemek için mahkemenin talebine “Görüntü kaydı yok” dediğini ifade etti. Dün dinlenen polisin ifadelerinin Emniyetin mahkemeyi yanıltmaya çalıştığının kanıtı olduğunu dile getiren Bek, Emniyet hakkında mahkemeyi yanıltmaya çalıştığı ve görevi kötüye kullandığı için suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Gözaltına alınan kişilerin sosyal medya hesaplarının incelenmesinin standart hale geldiğini ifade eden Bek, “terör” diye başlayan operasyonlarda paylaşımlardan dolayı bazen Cumhurbaşkanına hakaret, bazen 301’den bazen de “terör propagandası” suçlaması ile siyasi eleştirilerden suç türetilmeye çalışıldığını söyledi.