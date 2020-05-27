Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Polat: Darbe anayasasının çekirdeğine bir de ‘tek adam’ yönetimi yerleştirilmişse orada ancak şefkat münferit olabilir

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, geçen haftalarda Çorlu, Zeytinburnu, Kadıköy, Eyüp ve Sultanbeyli'de yaşanan polisin şiddetlerini hatırlatarak, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "Cinayeti polis işlemiştir tabirini beğenmiyorum. Hadiseleri kendi sınırları içinde mütalaa etmeliyiz. Münferit hadiselerden netice çıkarırken, devleti yargılamayalım. Yargılanacak olan suçu kim işlemişse odur" eleştirdi.

"Devlet yetkililerinin, kabul etmek zorunda kaldıklarında ‘münferit’ diyerek gerekçelendirdikleri bu süreklilik aslında neyin ifadesi sayılmalı?" diye soran Polat, Fransız Felsefeci Henri Lefebvre'in “Beden bir ritimler paketinden oluşur” sözüne atıfta bulunarak şu görüşü dile getirdi:

"Tüm bu örneklerin hepsi aynı bedenden çıkıyor. Devletin bedeninden çıkan, ondan beslenen ve dönerek onu besleyen pratiklerin, devletin beden tarihi içinde bir ritmi vardır. Bir insan bedeninin ahenkli kalp atışları, jestleri ve mimiklerinde ifadesini bulan ritimlerin, devletin bedenindeki karşılıkları da böyle oluyor. Ritimler göreli farklılıklar içerse de, sonuç olarak bir ahenge sahiptir ve öyle ‘münferit’ filan da değildir. Münferit kalp atışlarıyla yaşamadığımız gibi, ‘münferit’ devlet şiddetiyle de yüz yüze değiliz. Kuruluş felsefesi devleti korumak ve bireye de ‘devlete itaat’ görevi yüklemek olan bir darbe anayasası ile yönetilen bir ülkede, o anayasanın çekirdeğine bir de ‘tek adam’ yönetimi yerleştirilmişse orada ancak şefkat münferit olabilir."

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