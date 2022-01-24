Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat: Üzerinde 'gizlilik' örtüsü bulunan bir dosya iki yıldır davaya dönüşmüyorsa, kudretli birileri öyle istediği içindir

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, 8 Ocak 2020 tarihinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Mehrî) köyünde yaşayan Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinin kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin olarak, "Üzerinde ‘gizlilik’ örtüsü bulunan bir dosya iki yıldır davaya dönüşmüyorsa, kudretli birileri öyle istediği içindir. Değilse başka bir sonuç görelim" ifadesini kullandı.

Polat, "Şırnak’taki Diril soruşturmasında failleri kim koruyor?" başlıklı yazısında, Hurmüz ve Şimuni Diril çiftinin ortadan kaybolmasından 16 ay sonra, 9-10 Mayıs 2021 tarihlerinde Marta Şimuni Kilisesi’ne saldırıda bulunulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Avukat Cengiz, Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı’na 19 Mayıs 2021 tarihinde sunduğu suç duyurusu dilekçesinde şöyle diyor: '8 Ocak 2020’de kaybolan Hurmüz ve Şimuni Diril’in çocuklarının babalarını aramak için köyde bulundukları bir sırada saldırının meydana gelmesi, bu kayıp ve öldürme olayı ile Kilise’ye saldırılar arasında bağlantılar bulunduğunu, saldırganların mağdurlara gözdağı vererek onların adalet arayışlarını sekteye uğratmaya çalıştıkları düşündürtmektedir.'

Zorunlu göç politikaları sürecinde, Mehri köyü 1989 yılında boşaltılınca Keldani Diril ailesi, İstanbul’a taşınmış, 1992’de köylerine geri dönmüş. Köy, 1994 yılında bir kez daha boşaltılmış. Diril ailesi, ‘açılım’ dönemiyle birlikte 2011’de köylerine yeniden dönmüş ve yerleşmiş. Böylesine zor bir tarihin ardından aileye yaşatılan bu büyük trajedi, bir dönemin fotoğrafını da veriyor."

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