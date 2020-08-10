Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat: Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağımsız bir aday olarak girse acaba ne kadar oy alırdı?

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Erdoğan karşısında verilmiş oyların CHP'nin ya da kendisinin doğal tabanı olarak sayılamayacak düzeyde olduğuna işaret ederek, "İnce, yarın bir ihtimal olarak parti olmaya yöneldiğinde, bu kutuplaşmış siyaset ortamında, kendisini belki siyasetten silebilecek kadar düşük bir oy dahi alabilir. Ya da soruyu şöyle de sorabiliriz: İnce, aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir muhalefet blokunun adayı olarak değil de, bağımsız bir aday olarak girmiş olsaydı acaba ne kadar oy alabilirdi?" sorusunu yöneltti.

Fatih Polat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı "Eve dön" çağrısının, Millet İttifakı cephesini zayıflatmaya oynayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Muharrem İnce için verdiği pozitif mesajın da, İnce'nin elini güçlendiren değil, CHP tabanındaki potansiyeli bakımından sıkıntı yaratacak sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

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