Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat: İstanbul, Erdoğan ve partisi için iktidarın noktalandığı yer olmaya doğru gidiyor

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, İstanbul'un Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve için iktidarının noktalandığı yer olmaya doğru gittiğini savundu.

Polat, yazısında İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı terör teftişini hatılattı.

Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, iktidarı boyunca 28 Şubat’ı eleştirdi, epey bir süre, hükümet oldukları halde iktidar olmalarının engellendiğini savunan mağduriyet açıklamaları yaptı.

Medya, istihbarat, emniyet, valilikler ve yargı araçları eliyle Meclisin 3. partisi HDP’nin aldığı oyları geçersiz kılmak için yapılanlar, kayyum atamalar, tutuklamalar ve bitmeyen davalar… Son olarak da İBB’ye kuşatma… Bunların yöntemsel açıdan o ‘Silahsız kuvvetler halletsin’ anlayışından ne farkı var?

Dönerek bağlayalım. İstanbul, Erdoğan ve partisi için bir süre öncesine kadar iktidarın başladığı yerdi. Artık o iktidarın noktalandığı yer olmaya doğru gidiyor. Bundan sonrası ‘Cumhur İttifakının, ‘muharebe’ ilanı karşısında, muhalefetin sahip olduğu haklı ve güçlü zemini doğru değerlendirip değerlendiremeyeceği meselesidir."

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