Evrensel Genel Yayın Yönetmeni: Bu ifşaatın, ‘uluslararası komplo’ ve ‘ihanet’ gibi argümanlarla savuşturulmaya, gündemin gerilerine itilmeye çalışıldığına tanık olacağız

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolardaki iddialarına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısınada, "Peker, Başbakanlık görevi de yapmış olan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’a dair de mekan ve zaman belirterek kokain trafiği bağlantılarıyla ilgili iddialar dile getiriyor. Soylu’ya dair de bazı yeni ifşaatlarda bulunuyor. Çıkar çatışmasına dayalı bir tasfiye sürecinin ardından gelen bu ifşaatın, ‘uluslararası komplo’ ve ‘ihanet’ gibi argümanlarla savuşturulmaya çalışılıp zaman içinde gündemin gerilerine itilmeye çalışıldığına tanık olacağız. Bu arada bazı resmi yalanlamalar ve suçlanan kişilerin beyanları da filmin içine girip çıkabilir" dedi.

Polat, "Bu açıklamaların bazıları için yol açtığı itibar kaybının, tek adama dayalı iktidar piramidi içinde kimi siyasal dizaynlara yol açması muhtemelen bu süreç soğumaya bırakıldıktan sonra gerçekleşecek. Sermaye-siyaset-mafya zinciri içinde cereyan eden bu yapının, yukarıda tekliği ve otoriterliği dayatırken, aşağıda paramparça bir hal aldığına dair yeni işaretleri de görmemiz muhtemeldir" düşüncesini dile getirdi.

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