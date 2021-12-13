Evrensel gazetesi yazarı Ender İmrek'e soruşturma

Evrensel gazetesi yazarı Ender İmrek hakkında bir soruşturma daha açıldı. İmrek, "Eleştiri kapsamındaki her şeyi soruşturma konusu yapıyorlar. Basın üzerinde tahakküm oluşturmak istiyorlar” diye konuştu.

Evrensel'de yer alan habere göre, İmrek hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. İfadeye çağrılan İmrek'e soruşturmanın içeriği hakkında bilgi verilmedi.

“Basın üzerinde tahakküm kurmak istiyorlar”

Bu soruşturmaların düşünce, ifade ve basın özgürlüğü olmadığının bir göstergesi olduğunu söyleyen İmrek "Eleştiri kapsamındaki her şeyi soruşturma konusu yapıyorlar. Basın üzerinde tahakküm oluşturmak istiyorlar” diye konuştu. İmrek, 14 Aralık’ta Bakırköy Adliyesi’nde ifade vermeye gideceğini belirtti.

Gazeteci İmrek, hakkında 29 Haziran 2019'da Evrensel Gazetesi'nde yayımlanan "Pırıl pırıl parlıyordu Hermes çanta" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a "Güzel vasıf atfetmeyerek hakaret" iddiası dava açılmıştı. İmrek Aralık 2020 yılında bu davadan beraat etmişti.