Evrensel gazetesi muhabirine muhbirlik dayatması

Evrensel Diyarbakır Temsilciliği'nde görevli Cengiz Anıl Bölükbaş, polis olduğunu söyleyen 3 kişi tarafından alıkonularak kendisine muhbirlik yapması için teklifinde bulunulduğunu açıkladı.

Evrensel Gazetesi’nin Diyarbakır temsilciliğinde görevli gazeteci Cengiz Anıl Bölükbaş’a, kendilerini polis olarak tanıtan üç kişi tarafından muhbirlik yapması dayatıldığı açıklandı. Bölükbaş'ın, 24 Ağustos 2020 tarihinde öğleden sonra, kendilerini polis olarak tanıtan üç kişi tarafından, bir dükkanda “ikna” edilmek üzere alıkonulduğu, birtakım kişisel, ailevi ve mesleki bilgileri sıralandığı kaydedildi. Bölükbaş’a, bugün yürüttüğü gazetecilik faaliyetleri yasal da olsa, ileride karşısına çıkabileceği şeklinde tehditte bulunulduğu ancak kendilerine muhbirlik etmesi halinde sorun yaşamayacağını söyledikleri öğrenildi.

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, “Gazeteciye ajanlık telkini alçaklıktır, suçtur” derken, Bölükbaş “Bu ajanlık dayatması esasında ülkede basın özgürlüğüne dair tutumun nasıl olduğunu açıkça göstermektedir.” dedi.